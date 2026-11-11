Главная встреча этой недели: Растрогали мэра…

Мэр Якутска Дмитрий Садовников в своем официальном канале поделился трогательной историей о главной встрече уходящей недели. Глава города рассказал, как случайный подарок на день рождения привел к серьезному разговору с подрастающим поколением в стенах Окружной администрации.

Главная встреча этой недели ☺️

Иногда самые важные вещи происходят благодаря случайностям. Недавно, в свой день рождения, я получил самый трогательный подарок — стопку писем от учеников 4 «Ж» класса школы №31.

Такой искренний отклик нельзя было оставить без ответа. Я пригласил ребят в Окружную администрацию, чтобы лично сказать спасибо и честно ответить на их вопросы о городе.

И знаете, я был поражен. Несмотря на юный возраст, вопросы они задают самые серьезные. Ребята рассказали мне про порванную волейбольную сетку на их площадке, которую я обещал помочь восстановить весной. Спрашивали про озеленение, ремонт дорог. А один мальчик честно передал вопросы от своей мамы.

Я очень зарядился их позитивной энергией. Знаете, в такие моменты приходит четкое осознание: наши дети лучше нас — они свободнее, смелее и, честно говоря, смышленее.

За этой открытостью стоит огромный труд. Их классный руководитель — Елена Васильевна Гуляева. С первого класса она ведет ребят по программе «Орлята России», делая ставку на самостоятельность и командную работу. А еще этот класс живет без границ: с прошлого года они дружат со школой из города Гагарин Смоленской области, общаясь через видеосвязь и телемосты.

И глядя на них сегодня, я понял одну простую вещь. Мы часто говорим, что город — это сложная система, ЖКХ, бюджет и дороги. Но город — это в первую очередь вот такие горящие глаза.

Спасибо ребятам за теплый разговор! �