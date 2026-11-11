Искореженный металл и оборванная жизнь: Страшные подробности

Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения двух большегрузных самосвалов на федеральной автодороге А-360 «Лена» в Южной Якутии. Для извлечения тела погибшего привлекались сотрудники МЧС, сообщили в Службе спасения Республики Саха (Якутия).

По данным ведомства, авария произошла в ночь на вторник на 494-м километре трассы, примерно в 125 километрах от города Нерюнгри. В результате сильного удара кабину одного из грузовиков полностью деформировало, водитель оказался зажат внутри и скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Еще два человека, находившиеся в автомобилях, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Утром на место происшествия оперативно прибыли дежурные сотрудники Нерюнгринского поисково-спасательного отряда.

«Кабина грузового автомобиля была сильно повреждена. Спасателям пришлось применить специальный гидравлический инструмент, чтобы аккуратно деблокировать тело погибшего водителя и передать его представителям медицинских служб», — рассказал старший поисково-спасательной группы Павел Казанцев.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы устанавливают все обстоятельства, причины и виновника дорожно-транспортного происшествия. Движение на данном участке федеральной трассы осуществляется в штатном режиме.