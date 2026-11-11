Сможете решить этот пример за 10 секунд? Проверьте свою школьную математику!
На первый взгляд — обычный школьный пример. Но не спешите с ответом! В этой математической головоломке многие допускают ошибку, забывая одно важное правило. Сможете ли вы справиться с математическим примером без калькулятора и решить его всего за 10 секунд?
Математические задачи на внимательность становятся настоящим испытанием даже для тех, кто когда-то отлично учился в школе. Казалось бы, достаточно выполнить несколько простых действий. Но стоит немного поторопиться — и ответ оказывается неправильным.
Редакция SakhaLife предлагает проверить свою сообразительность и вспомнить правила, которые изучают ещё в начальных классах.
Попробуйте решить математический пример самостоятельно
Перед вами выражение:
72 : 6 × (4 + 2) − 18 : 3 = ?
Какой ответ получится?
Не торопитесь заглядывать в решение. Попробуйте вычислить всё самостоятельно. На выполнение задания у вас всего 10 секунд!
Небольшая подсказка: обратите особое внимание на скобки и порядок выполнения умножения и деления.
Правильный ответ — 66
Удалось решить самостоятельно? Если у вас получилось 66, поздравляем! Вы правильно помните школьные правила математики.
Если ответ оказался другим, не расстраивайтесь. Давайте разберём пример пошагово и выясним, где чаще всего возникает ошибка.
Шаг 1. Сначала выполняем действие в скобках
Вспоминаем первое правило: любые действия в скобках выполняются раньше остальных.
4 + 2 = 6
После этого выражение приобретает следующий вид:
72 : 6 × 6 − 18 : 3
Шаг 2. Выполняем деление и умножение
Здесь находится главная ловушка.
Некоторые считают, что умножение всегда выполняется раньше деления. Но это неверно: у этих действий одинаковый приоритет.
Поэтому вычисления выполняются слева направо.
72 : 6 = 12
12 × 6 = 72
Теперь вычисляем оставшееся деление:
18 : 3 = 6
В результате получаем:
72 − 6
Шаг 3. Выполняем вычитание
72 − 6 = 66
Итак, правильный ответ — 66!
Почему даже взрослые ошибаются в таких примерах?
Основная причина — забытый порядок выполнения математических действий.
Запомните простое правило:
- Сначала выполняются действия в скобках.
- Затем умножение и деление — последовательно слева направо.
- В последнюю очередь выполняются сложение и вычитание — также слева направо.
Например, если в выражении встречаются деление и умножение, нельзя автоматически отдавать предпочтение умножению. Нужно смотреть, какое действие стоит первым слева.
Именно на этом правиле чаще всего ошибаются при решении подобных математических головоломок.
Подробнее о порядке выполнения арифметических действий можно прочитать в образовательном материале «Фоксфорда». Фоксфорд — «Порядок выполнения арифметических действий»
А вы решили пример за 10 секунд?
Теперь самое интересное: удалось ли вам найти правильный ответ с первой попытки?
Напишите в комментариях, сколько времени потребовалось для решения. А заодно предложите этот математический пример друзьям, коллегам или родственникам. Возможно, кто-то из них тоже попадётся на эту небольшую математическую ловушку!
Такие задачи помогают освежить школьные знания, потренировать внимание и проверить логическое мышление.
Следите за новыми головоломками на SakhaLife.ru — впереди ещё немало интересных испытаний для вашей сообразительности!
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