Сможете решить этот пример за 10 секунд? Проверьте свою школьную математику!

Несложно и без калькулятора

Математический пример решите за 10 секунд

На первый взгляд — обычный школьный пример. Но не спешите с ответом! В этой математической головоломке многие допускают ошибку, забывая одно важное правило. Сможете ли вы справиться с математическим примером без калькулятора и решить его всего за 10 секунд?

Математические задачи на внимательность становятся настоящим испытанием даже для тех, кто когда-то отлично учился в школе. Казалось бы, достаточно выполнить несколько простых действий. Но стоит немного поторопиться — и ответ оказывается неправильным.

Редакция SakhaLife предлагает проверить свою сообразительность и вспомнить правила, которые изучают ещё в начальных классах.

Попробуйте решить математический пример самостоятельно

Перед вами выражение:

72 : 6 × (4 + 2) − 18 : 3 = ?

Какой ответ получится?

Не торопитесь заглядывать в решение. Попробуйте вычислить всё самостоятельно. На выполнение задания у вас всего 10 секунд!

Небольшая подсказка: обратите особое внимание на скобки и порядок выполнения умножения и деления.

Правильный ответ — 66

Удалось решить самостоятельно? Если у вас получилось 66, поздравляем! Вы правильно помните школьные правила математики.

Если ответ оказался другим, не расстраивайтесь. Давайте разберём пример пошагово и выясним, где чаще всего возникает ошибка.

Шаг 1. Сначала выполняем действие в скобках

Вспоминаем первое правило: любые действия в скобках выполняются раньше остальных.

4 + 2 = 6

После этого выражение приобретает следующий вид:

72 : 6 × 6 − 18 : 3

Шаг 2. Выполняем деление и умножение

Здесь находится главная ловушка.

Некоторые считают, что умножение всегда выполняется раньше деления. Но это неверно: у этих действий одинаковый приоритет.

Поэтому вычисления выполняются слева направо.

72 : 6 = 12

12 × 6 = 72

Теперь вычисляем оставшееся деление:

18 : 3 = 6

В результате получаем:

72 − 6

Шаг 3. Выполняем вычитание

72 − 6 = 66

Итак, правильный ответ — 66!

Почему даже взрослые ошибаются в таких примерах?

Основная причина — забытый порядок выполнения математических действий.

Запомните простое правило:

Сначала выполняются действия в скобках. Затем умножение и деление — последовательно слева направо. В последнюю очередь выполняются сложение и вычитание — также слева направо.

Например, если в выражении встречаются деление и умножение, нельзя автоматически отдавать предпочтение умножению. Нужно смотреть, какое действие стоит первым слева.

Именно на этом правиле чаще всего ошибаются при решении подобных математических головоломок.

Подробнее о порядке выполнения арифметических действий можно прочитать в образовательном материале «Фоксфорда». Фоксфорд — «Порядок выполнения арифметических действий»

А вы решили пример за 10 секунд?

Теперь самое интересное: удалось ли вам найти правильный ответ с первой попытки?

Напишите в комментариях, сколько времени потребовалось для решения. А заодно предложите этот математический пример друзьям, коллегам или родственникам. Возможно, кто-то из них тоже попадётся на эту небольшую математическую ловушку!

Такие задачи помогают освежить школьные знания, потренировать внимание и проверить логическое мышление.

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