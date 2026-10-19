Нетрудная задачка

Математический тест: решите пример 49 + 49 : 49(49 + 49)

Задание: Решите пример 49 + 49 : 49(49 + 49)

Эта задача похожа на вирусные примеры из соцсетей. Числа в ней простые, а ответы у людей получаются разные. Попробуйте решить её сами, а потом сверьтесь с разбором.

49 + 49 : 49(49 + 49) = ?

Подсказка

Вспомните порядок действий:

Сначала считаем выражения в скобках. Затем умножение и деление. Они равноправны и выполняются слева направо. В конце сложение и вычитание.

Решение по школьным правилам

Шаг 1. Скобки. 49 + 49 = 98. Пример принимает вид: 49 + 49 : 49 · 98.

Шаг 2. Деление и умножение слева направо.

49 : 49 = 1

1 · 98 = 98

Шаг 3. Сложение. 49 + 98 = 147.

Ответ: 147.

Почему некоторые получают другой ответ

Всё дело в записи 49(49 + 49). Между числом и скобкой нет знака умножения. Некоторые считают такое «неявное» умножение более сильным и читают пример так:

49 + 49 : (49 · 98) = 49 + 49 : 4802 = 49 + 1/98 ≈ 49,01

Эта трактовка встречается в некоторых учебниках и научных текстах. Калькуляторы тоже расходятся: одни считают первым способом, другие вторым.

Частые ошибки

Сложить сначала 49 + 49. Получится 98 : 49 · 98 = 196. Так считать нельзя, потому что деление приоритетнее сложения.

Умножить перед делением. Деление и умножение нужно выполнять строго слева направо.

Забыть про скобки. Из-за этого теряется число 98.

Итог

По общепринятому школьному порядку действий правильный ответ 147. Если считать неявное умножение приоритетным, получится примерно 49,01. Поэтому в реальных задачах лучше ставить явные знаки и скобки, например 49 + 49 : (49 · (49 + 49)).

А какой ответ получили вы? Напишите в комментариях.

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