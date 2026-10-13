Решите в уме. Это нетрудно

решите пример 5 + 5 : 5(5 + 5) + 5 = ?

Очень легко! Или нет?

Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних пятёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием.

Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!

Математический тест: решите пример 5 + 5 : 5(5 + 5) + 5 = ?

В чём главные ловушки?

Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:

Скрытое умножение. Запись 5(5 + 5) без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 5 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится 5 * 10 = 50 , а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую пятёрку на 50, получая бессмысленные дроби. Лишняя пятёрка в конце. Из-за фокуса на центральной части примера ( 5 : 5(5 + 5) ) мозг часто просто «забывает» про последнюю + 5 , выдавая промежуточный результат за окончательный.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».

1. Действия в скобках:

Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.

5 + 5 = 10

Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):

5 + 5 : 5 * 10 + 5

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.

Сначала идет деление: 5 : 5 = 1

Затем умножение: 1 * 10 = 10

Теперь пример стал элементарным: 5 + 10 + 5

3. Сложение (слева направо):

5 + 10 = 15

15 + 5 = 20

Итоговый правильный ответ: 20

Ну как, ваш первый ответ совпал с правильным? Или мозг всё-таки попытался сжульничать и умножить до деления?

Не расстраивайтесь, если ошиблись: этот пример специально составлен так, чтобы эксплуатировать наши когнитивные искажения и проверять знание базовых правил математики.

Поделитесь в комментариях: какой ответ у вас получился с первой попытки? И попробуйте задать этот пример друзьям или коллегам в чате – гарантируем, что вокруг завяжется жаркий спор!

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