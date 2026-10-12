Математический тест: решите пример 3 + 3 : 3(3 + 3)
Готовы проверить свою внимательность и знание базовых правил математики? Вот новый увлекательный пример, но уже с числом 3. Решите пример 3 + 3 : 3(3 + 3)
Казалось бы, числа маленькие и простые, но статистика показывает, что ошибка здесь так же вероятна, как и в примерах с двузначными числами! Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.
Математический тест: решите пример 3 + 3 : 3(3 + 3) = ?
В чём главная ловушка?
Главная сложность кроется в записи
3(3 + 3). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой наш мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое (некий «монолит»).
Многие интуитивно пытаются сначала умножить 3 на то, что получится в скобках (то есть 3 × 6 = 18), а затем разделить предыдущую тройку на это число (3 : 18), что грубо нарушает классические правила арифметики и ведёт к неверному (и часто дробному) результату.
Пошаговое решение:
Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).
1. Действия в скобках:
Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.
- 3 + 3 = 6
- Теперь наш пример принимает такой вид:
3 + 3 : 3 * 6(мы добавили явный знак умножения для наглядности, так как его пропуск в записи не отменяет общих правил приоритета операций).
2. Умножение и деление (строго слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, двигаясь от левого края к правому.
- Сначала идет деление: 3 : 3 = 1
- Затем умножение: 1 * 6 = 6
- Теперь пример выглядит совсем просто:
3 + 6
3. Сложение:
- 3 + 6 = 9
Итоговый ответ: 9
А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со «скрытым» умножением или мозг всё-таки попытался сжульничать?
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