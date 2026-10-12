Решите без калькулятора!

решите пример 3 + 3 : 3(3 + 3) = ?

Готовы проверить свою внимательность и знание базовых правил математики? Вот новый увлекательный пример, но уже с числом 3. Решите пример 3 + 3 : 3(3 + 3)

Казалось бы, числа маленькие и простые, но статистика показывает, что ошибка здесь так же вероятна, как и в примерах с двузначными числами! Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.

Математический тест: решите пример 3 + 3 : 3(3 + 3) = ?

В чём главная ловушка?

Главная сложность кроется в записи 3(3 + 3) . Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой наш мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое (некий «монолит»).

Многие интуитивно пытаются сначала умножить 3 на то, что получится в скобках (то есть 3 × 6 = 18), а затем разделить предыдущую тройку на это число (3 : 18), что грубо нарушает классические правила арифметики и ведёт к неверному (и часто дробному) результату.

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:

Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.

3 + 3 = 6

Теперь наш пример принимает такой вид: 3 + 3 : 3 * 6 (мы добавили явный знак умножения для наглядности, так как его пропуск в записи не отменяет общих правил приоритета операций).

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, двигаясь от левого края к правому.

Сначала идет деление: 3 : 3 = 1

Затем умножение: 1 * 6 = 6

Теперь пример выглядит совсем просто: 3 + 6

3. Сложение:

3 + 6 = 9

Итоговый ответ: 9

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со «скрытым» умножением или мозг всё-таки попытался сжульничать?

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