Математический тест: решите пример 50 + 50 : 50(50 + 50) + 50 = ?

Немного сложнее

решите пример 50 + 50 : 50(50 + 50) + 50 = ?

Мы немного усложнили классическую задачу, добавив еще одно слагаемое в самый конец! Казалось бы, всего один плюс и одно число, но именно этот ход часто сбивает с толку даже тех, кто легко справился с предыдущим примером.

В чём главная ловушка?

Главная коварность по-прежнему кроется в записи 50(50 + 50) . Многие по привычке пытаются «склеить» число и скобку, выполнив умножение раньше деления, что является грубой ошибкой. А дополнительный «хвост» + 50 в конце добавляет психологического давления: человек начинает торопиться, теряет внимательность и ошибается на этапе простого сложения.

Помните золотое правило: отсутствие знака умножения перед скобкой не дает ему никакого приоритета! Деление и умножение абсолютно равны в правах.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот усложненный пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:

Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.

50 + 50 = 100

Теперь наш пример принимает такой вид: 50 + 50 : 50 * 100 + 50 (мы снова добавили явный знак умножения для наглядности).

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их в том порядке, в котором они записаны, двигаясь от левого края к правому.

Сначала идет деление: 50 : 50 = 1

Затем умножение: 1 * 100 = 100

Теперь пример выглядит совсем просто, осталось только сложение: 50 + 100 + 50

3. Сложение:

50 + 100 = 150

150 + 50 = 200

Итоговый правильный ответ: 200