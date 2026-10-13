Математический тест: решите пример 50 + 50 : 50(50 + 50) + 50 = ?
Мы немного усложнили классическую задачу, добавив еще одно слагаемое в самый конец! Казалось бы, всего один плюс и одно число, но именно этот ход часто сбивает с толку даже тех, кто легко справился с предыдущим примером.
В чём главная ловушка?
Главная коварность по-прежнему кроется в записи
50(50 + 50). Многие по привычке пытаются «склеить» число и скобку, выполнив умножение раньше деления, что является грубой ошибкой. А дополнительный «хвост»
+ 50 в конце добавляет психологического давления: человек начинает торопиться, теряет внимательность и ошибается на этапе простого сложения.
Помните золотое правило: отсутствие знака умножения перед скобкой не дает ему никакого приоритета! Деление и умножение абсолютно равны в правах.
Пошаговое решение:
Давайте разберем этот усложненный пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).
1. Действия в скобках:
Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.
- 50 + 50 = 100
- Теперь наш пример принимает такой вид:
50 + 50 : 50 * 100 + 50(мы снова добавили явный знак умножения для наглядности).
2. Умножение и деление (строго слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их в том порядке, в котором они записаны, двигаясь от левого края к правому.
- Сначала идет деление: 50 : 50 = 1
- Затем умножение: 1 * 100 = 100
- Теперь пример выглядит совсем просто, осталось только сложение:
50 + 100 + 50
3. Сложение:
- 50 + 100 = 150
- 150 + 50 = 200
Итоговый правильный ответ: 200
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