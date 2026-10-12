Математический тест: решите пример 4 + 4 : 4(4 + 4) + 4
Решите пример 4 + 4 : 4(4 + 4) + 4 в уме, не подглядывая в ответ!
Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних четвёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием.
Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!
Математический тест: решите пример
4 + 4 : 4(4 + 4) + 4 = ?
В чём главные ловушки?
Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:
- Скрытое умножение. Запись
4(4 + 4)без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 4 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится
4 * 8 = 32, а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую четвёрку на 32, получая бессмысленные дроби.
- Лишняя четвёрка в конце. Из-за фокуса на центральной части примера (
4 : 4(4 + 4)) мозг часто просто «забывает» про последнюю
+ 4, выдавая промежуточный результат за окончательный.
Пошаговое решение:
Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».
1. Действия в скобках:
Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.
- 4 + 4 = 8
- Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):
4 + 4 : 4 * 8 + 4
2. Умножение и деление (строго слева направо):
Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.
- Сначала идет деление: 4 : 4 = 1
- Затем умножение: 1 * 8 = 8
- Теперь пример стал элементарным:
4 + 8 + 4
3. Сложение (слева направо):
- 4 + 8 = 12
- 12 + 4 = 16
Итоговый правильный ответ: 16
Ну как, ваш первый ответ совпал с правильным? Или мозг всё-таки попытался сжульничать и умножить до деления?
Не расстраивайтесь, если ошиблись: этот пример специально составлен так, чтобы эксплуатировать наши когнитивные искажения.
Поделитесь в комментариях: какой ответ у вас получился с первой попытки? И попробуйте задать этот пример друзьям или коллегам – гарантируем, что вокруг завяжется жаркий спор!
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