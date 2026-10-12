Очень легко!

решите пример 4 + 4 : 4(4 + 4) + 4

Решите пример 4 + 4 : 4(4 + 4) + 4 в уме, не подглядывая в ответ!

Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних четвёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием.

Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!

Математический тест: решите пример

4 + 4 : 4(4 + 4) + 4 = ?

В чём главные ловушки?

Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:

Скрытое умножение. Запись 4(4 + 4) без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 4 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится 4 * 8 = 32 , а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую четвёрку на 32, получая бессмысленные дроби. Лишняя четвёрка в конце. Из-за фокуса на центральной части примера ( 4 : 4(4 + 4) ) мозг часто просто «забывает» про последнюю + 4 , выдавая промежуточный результат за окончательный.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».

1. Действия в скобках:

Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.

4 + 4 = 8

Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):

4 + 4 : 4 * 8 + 4

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.

Сначала идет деление: 4 : 4 = 1

Затем умножение: 1 * 8 = 8

Теперь пример стал элементарным: 4 + 8 + 4

3. Сложение (слева направо):

4 + 8 = 12

12 + 4 = 16

Итоговый правильный ответ: 16

Ну как, ваш первый ответ совпал с правильным? Или мозг всё-таки попытался сжульничать и умножить до деления?

Не расстраивайтесь, если ошиблись: этот пример специально составлен так, чтобы эксплуатировать наши когнитивные искажения.

Поделитесь в комментариях: какой ответ у вас получился с первой попытки? И попробуйте задать этот пример друзьям или коллегам – гарантируем, что вокруг завяжется жаркий спор!

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