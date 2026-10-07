Математический тест: решите пример 38 + 38 : 38(38 + 38)
На первый взгляд пример 38 + 38 : 38(38 + 38) = ? выглядит элементарно: сложение, деление и скобки — ничего сложного. Но именно такие задания чаще всего становятся поводом для жарких споров в комментариях.
Причина в том, что многие машинально выполняют действия слева направо, забывая о приоритете операций, или по-разному трактуют запись с опущенным знаком умножения перед скобкой. Попробуйте решить самостоятельно, прежде чем читать ответ.
Ответ:
Разберём по шагам. Сначала — скобки: 38 + 38 = 76. Теперь пример принимает вид 38 + 38 : 38 × 76.
По правилам порядка действий умножение и деление выполняются слева направо: 38 : 38 = 1, затем 1 × 76 = 76.
И только после этого — сложение: 38 + 76 = 114.
Итоговый ответ: 114.
В чём главная ловушка?
Запись
38(38 + 38) без знака умножения — вот где кроется подвох. Кто-то воспринимает её как единое целое, умножает 38 на сумму и получает совершенно другую последовательность вычислений, приводящую к неверным результатам (например, 77, 150 или 76). Однако стандартные математические правила требуют трактовать опущенное умножение так же, как обычное, и соблюдать порядок слева направо. Именно поэтому правильный ответ — 114.
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