На днях житель села Кутана Сунтарского улуса Якутии Александр Иванов заметил у местной котельной странное движение. В небольшой полынье билась утка-чирок. Птица оказалась в ловушке: вода у котельной не давала ей замерзнуть, но ледяной воздух и отсутствие возможности взлететь делали ее положение смертельно опасным.

Александр не стал ждать помощи со стороны. Мужчина оперативно вытащил птицу из ледяной воды, отогрел, накормил и выходил до стабильного состояния.

Понимая, что дикая птица требует профессионального ухода, спасатель передал чирка сотрудникам Сунтарской экологической инспекции. Сейчас судьба пернатой в надежных руках: ее готовят к отправке в республиканский зоопарк «Орто-Дойду».

Там ветеринары проведут полное обследование. Если все пойдет по плану, утке обеспечат комфортную зимовку, а весной, когда растает снег, выпустят обратно в дикую природу.

Как поясняют экологи, чирки — перелетные птицы. Из-за резких перепадов температур или затянувшегося пролета отдельные особи часто отстают от стаи и оказываются в уязвимом положении.

Специалисты напоминают важное правило: если вы нашли замерзающее или раненое дикое животное, не пытайтесь спасти его в одиночку. Домашние условия и неправильное кормление могут лишь навредить. Лучше сразу позвонить в экологическую инспекцию или спасателям.

Кстати, Министерство экологии Якутии уже выразило благодарность Александру Иванову. Его поступок — отличный пример того, как забота о природе может быть простой и действенной даже в самые суровые морозы.

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