Математический тест: решите пример 42 + 42 : 42(42 + 42)
Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый увлекательный пример с числом 42. Попробуйте решить пример 42 + 42 : 42(42 + 42) и проверьте, насколько хорошо вы помните порядок действий.
Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.
Математический тест: решите пример 42 + 42 : 42(42 + 42) = ?
В чём главная ловушка?
Как и в предыдущих примерах, главная сложность кроется в записи
42(42 + 42). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 42 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.
Пошаговое решение:
Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).
1. Действия в скобках:
Всегда начинаем со скобок.
- 42 + 42 = 84
- Теперь наш пример принимает такой вид:
42 + 42 : 42 * 84(мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).
2. Умножение и деление (слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.
- Сначала идет деление: 42 : 42 = 1
- Затем умножение: 1 * 84 = 84
- Теперь пример выглядит совсем просто:
42 + 84
3. Сложение:
- 42 + 84 = 126
Итоговый ответ: 126
А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?
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