Решите в уме!

решите пример 42 + 42 : 42(42 + 42) = ?

Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый увлекательный пример с числом 42. Попробуйте решить пример 42 + 42 : 42(42 + 42) и проверьте, насколько хорошо вы помните порядок действий.

Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.

Математический тест: решите пример 42 + 42 : 42(42 + 42) = ?

В чём главная ловушка?

Как и в предыдущих примерах, главная сложность кроется в записи 42(42 + 42) . Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 42 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:

Всегда начинаем со скобок.

42 + 42 = 84

Теперь наш пример принимает такой вид: 42 + 42 : 42 * 84 (мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).

2. Умножение и деление (слева направо):

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.

Сначала идет деление: 42 : 42 = 1

Затем умножение: 1 * 84 = 84

Теперь пример выглядит совсем просто: 42 + 84

3. Сложение:

42 + 84 = 126

Итоговый ответ: 126

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?