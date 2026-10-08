Решите в уме!

решите пример 39 + 39 : 39(39 + 39)

Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый увлекательный пример по той же схеме, но уже с числом 39.

Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.

Математический тест: решите пример 39 + 39 : 39(39 + 39) = ?

В чём главная ловушка?

Главная сложность кроется в записи 39(39 + 39) . Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 39 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:

Всегда начинаем со скобок.

39 + 39 = 78

Теперь наш пример принимает такой вид: 39 + 39 : 39 * 78 (мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).

2. Умножение и деление (слева направо):

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.

Сначала идет деление: 39 : 39 = 1

Затем умножение: 1 * 78 = 78

Теперь пример выглядит совсем просто: 39 + 78

3. Сложение:

39 + 78 = 117

Итоговый ответ: 117

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?