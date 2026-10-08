Математический тест: решите пример 39 + 39 : 39(39 + 39)
Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый увлекательный пример по той же схеме, но уже с числом 39.
Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.
Математический тест: решите пример 39 + 39 : 39(39 + 39) = ?
В чём главная ловушка?
Главная сложность кроется в записи
39(39 + 39). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 39 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.
Пошаговое решение:
Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).
1. Действия в скобках:
Всегда начинаем со скобок.
- 39 + 39 = 78
- Теперь наш пример принимает такой вид:
39 + 39 : 39 * 78(мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).
2. Умножение и деление (слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.
- Сначала идет деление: 39 : 39 = 1
- Затем умножение: 1 * 78 = 78
- Теперь пример выглядит совсем просто:
39 + 78
3. Сложение:
- 39 + 78 = 117
Итоговый ответ: 117
А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?
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