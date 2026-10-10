Решите в уме!

решите пример 1 + 1 : 1(1 + 1)

Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый пример, но уже с числом 1.

Математический тест: решите пример 1 + 1 : 1(1 + 1) = ?

Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.

В чём главная ловушка?

Как и в предыдущих примерах, главная сложность кроется в записи 1(1 + 1) . Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 1 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:

Всегда начинаем со скобок.

1 + 1 = 2

Теперь наш пример принимает такой вид: 1 + 1 : 1 * 2 (мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).

2. Умножение и деление (слева направо):

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.

Сначала идет деление: 1 : 1 = 1

Затем умножение: 1 * 2 = 2

Теперь пример выглядит совсем просто: 1 + 2

3. Сложение:

1 + 2 = 3

Итоговый ответ: 3

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?

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