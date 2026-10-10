Математический тест: решите пример 1 + 1 : 1(1 + 1)
Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый пример, но уже с числом 1.
Математический тест: решите пример 1 + 1 : 1(1 + 1) = ?
Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.
В чём главная ловушка?
Как и в предыдущих примерах, главная сложность кроется в записи
1(1 + 1). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 1 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.
Пошаговое решение:
Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).
1. Действия в скобках:
Всегда начинаем со скобок.
- 1 + 1 = 2
- Теперь наш пример принимает такой вид:
1 + 1 : 1 * 2(мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).
2. Умножение и деление (слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.
- Сначала идет деление: 1 : 1 = 1
- Затем умножение: 1 * 2 = 2
- Теперь пример выглядит совсем просто:
1 + 2
3. Сложение:
- 1 + 2 = 3
Итоговый ответ: 3
А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?
Ещё по теме:
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий