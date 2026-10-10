Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

10.10.2026 18:22
чтение: 1 мин
Интересное
#математический тест

Математический тест: решите пример 1 + 1 : 1(1 + 1)

Решите в уме!
решите пример 1 + 1 : 1(1 + 1)
решите пример 1 + 1 : 1(1 + 1)

Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый пример, но уже с числом 1.

Математический тест: решите пример 1 + 1 : 1(1 + 1) = ?

Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.

В чём главная ловушка?

Как и в предыдущих примерах, главная сложность кроется в записи 1(1 + 1). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 1 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:
Всегда начинаем со скобок.

  • 1 + 1 = 2
  • Теперь наш пример принимает такой вид: 1 + 1 : 1 * 2 (мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).

2. Умножение и деление (слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.

  • Сначала идет деление: 1 : 1 = 1
  • Затем умножение: 1 * 2 = 2
  • Теперь пример выглядит совсем просто: 1 + 2

3. Сложение:

  • 1 + 2 = 3

Итоговый ответ: 3

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?

Ещё по теме:

Читайте также:

Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное