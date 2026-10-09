Решите в уме!

Математический тест решите пример 40 + 40 : 40(40 + 40)

Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый пример уже с числом 40. Попробуйте решить пример 40 + 40 : 40(40 + 40) и проверить, насколько быстро вы справитесь.

Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.

Математический тест: решите пример

40 + 40 : 40(40 + 40) = ?

В чём главная ловушка?

Как и в предыдущих примерах, главная сложность кроется в записи 40(40 + 40) . Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 40 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:

Всегда начинаем со скобок.

40 + 40 = 80

Теперь наш пример принимает такой вид: 40 + 40 : 40 * 80 (мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).

2. Умножение и деление (слева направо):

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.

Сначала идет деление: 40 : 40 = 1

Затем умножение: 1 * 80 = 80

Теперь пример выглядит совсем просто: 40 + 80

3. Сложение:

40 + 80 = 120

Итоговый ответ: 120

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?