Математический тест: решите пример 40 + 40 : 40(40 + 40)
Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый пример уже с числом 40. Попробуйте решить пример 40 + 40 : 40(40 + 40) и проверить, насколько быстро вы справитесь.
Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.
Математический тест: решите пример
40 + 40 : 40(40 + 40) = ?
В чём главная ловушка?
Как и в предыдущих примерах, главная сложность кроется в записи
40(40 + 40). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 40 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.
Пошаговое решение:
Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).
1. Действия в скобках:
Всегда начинаем со скобок.
- 40 + 40 = 80
- Теперь наш пример принимает такой вид:
40 + 40 : 40 * 80(мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).
2. Умножение и деление (слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.
- Сначала идет деление: 40 : 40 = 1
- Затем умножение: 1 * 80 = 80
- Теперь пример выглядит совсем просто:
40 + 80
3. Сложение:
- 40 + 80 = 120
Итоговый ответ: 120
А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?
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