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09.10.2026 15:40
чтение: 1 мин
Интересное
#математический тест

Математический тест: решите пример 40 + 40 : 40(40 + 40)

Решите в уме!
Математический тест: решите пример 40 + 40 : 40(40 + 40)
Математический тест решите пример 40 + 40 : 40(40 + 40)

Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новый пример уже с числом 40. Попробуйте решить пример 40 + 40 : 40(40 + 40) и проверить, насколько быстро вы справитесь.

Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.

Математический тест: решите пример

40 + 40 : 40(40 + 40) = ?

В чём главная ловушка?

Как и в предыдущих примерах, главная сложность кроется в записи 40(40 + 40). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 40 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному результату.

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:
Всегда начинаем со скобок.

  • 40 + 40 = 80
  • Теперь наш пример принимает такой вид: 40 + 40 : 40 * 80 (мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).

2. Умножение и деление (слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому.

  • Сначала идет деление: 40 : 40 = 1
  • Затем умножение: 1 * 80 = 80
  • Теперь пример выглядит совсем просто: 40 + 80

3. Сложение:

  • 40 + 80 = 120

Итоговый ответ: 120

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?

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