Математический тест: Маленькое уравнение 3x + 5 = 20 с секретом
Математический тест: Перед нами простое школьное уравнение:
3x + 5 = 20
На первый взгляд это всего лишь несколько цифр, буква (x) и два математических знака. Но уравнение можно представить как небольшую загадку, в которой неизвестное число спряталось под маской буквы.
Весы должны оставаться в равновесии
Знак равенства означает, что левая и правая части уравнения имеют одинаковое значение. Представим весы: на одной чаше лежат три одинаковые коробки и гиря массой 5 килограммов, а на другой — груз массой 20 килограммов.
Наша задача — узнать массу одной коробки.
Сначала уберём гирю массой 5 килограммов. Чтобы весы сохранили равновесие, вычтем 5 из обеих частей:
3x + 5 — 5 = 20 — 5
Получаем:
3x = 15
Теперь мы знаем, что три одинаковые коробки вместе весят 15 килограммов. Остаётся разделить это число на три:
x = 15 : 3
Следовательно:
x = 5
Проверяем найденный ответ
В математике важно не только найти решение, но и убедиться, что оно верное. Подставим число 5 вместо (x):
3⋅5+5=20
Сначала умножаем:
15 + 5 = 20
Получилось верное равенство:
20 = 20
Значит, ответ найден правильно.
Почему такие уравнения полезны
Уравнение (3x + 5 = 20) может показаться слишком простым, но именно с подобных примеров начинается знакомство с алгеброй. Они учат рассуждать последовательно, выполнять одинаковые действия с обеими частями равенства и проверять результат.
Кроме того, такие задачи встречаются в жизни. Например, три одинаковых билета и комиссия в 5 рублей стоят 20 рублей. Сколько стоит один билет? Составив уравнение, мы быстро узнаем ответ — 5 рублей.
Так небольшая запись превращается в настоящий математический детектив. Неизвестное найдено, равновесие восстановлено, а загадка решена!
Маленький шаг в большую математику
Когда человек решает простое уравнение, он не просто выполняет действия с числами. Он учится выделять неизвестное, сохранять логическую связь между частями задачи и двигаться к ответу по шагам.
Именно так решаются и гораздо более серьёзные задачи. Меняются формулы, появляются дроби, степени и несколько неизвестных, но главный принцип остаётся прежним: нужно понять, что известно, что требуется найти и какие действия приведут к цели.
Поэтому уравнение
3𝑥+5=20
можно считать небольшой дверью в мир алгебры. За ней скрываются графики, формулы, законы движения, экономические расчёты и многие другие области знаний.
А начинается всё с простой загадки. Неизвестное число умножили на три, прибавили пять и получили двадцать. Мы последовательно отменили выполненные действия, восстановили равновесие и раскрыли секрет буквы 𝑥:
𝑥=5
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