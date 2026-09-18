Тест на логику: перемести одну спичку, чтобы равенство стало верным

Равенство, которое не сходится: переложите одну спичку и докажите, что мыслите нестандартно

Проверь свою логику: перемести одну спичку и сделай равенство верным

Перед вами одна из самых запутанных головоломок со спичками, с которой вам, возможно, когда-либо приходилось сталкиваться. Эта задача способна поставить в тупик даже самых опытных любителей логических загадок. Если вам удастся её решить — поздравляем, это будет настоящим достижением, ведь множество людей так и не смогли докопаться до правильного ответа. Давайте начнём!

Условие задачи

На столе выложено уравнение из спичек: 6 − 3 = 9. В текущем виде это равенство, разумеется, неверно — все мы прекрасно знаем, что шесть минус три не даёт девять. Ваша задача — переместить ровно одну спичку так, чтобы равенство стало математически правильным. Добавлять, убирать или ломать спички нельзя — только переложить одну из них в другое место.

Готовы попробовать свои силы? Отлично, время пошло!

Не спешите подглядывать

Прежде чем вы увидите правильный ответ, мы хотим дать вам немного времени на раздумья. Не торопитесь прокручивать страницу вниз. Даже если решение не приходит сразу, не расстраивайтесь — удовольствие от поиска ответа будет куда сильнее, если вы дойдёте до него самостоятельно. Попробуйте рассмотреть каждую цифру повнимательнее: из каких спичек она состоит, какие цифры можно получить, убрав или добавив одну палочку.

А правильный ответ уже ждёт вас в следующем абзаце.

Решение

Чтобы равенство стало верным, нужно взять одну спичку из цифры 9 и переложить её к цифре 6. В результате девятка потеряет одну палочку и превратится в 5, а шестёрка, получив дополнительную спичку, станет 8. Таким образом, мы получаем правильное равенство:

8 − 3 = 5

Всё сходится! Именно эта маленькая хитрость — перераспределение спичек между крайними цифрами — и делает задачу такой коварной. Большинство людей инстинктивно пытаются «починить» девятку или тройку, забывая, что шестёрка тоже может измениться.

Справились? Поделитесь результатом в комментариях: сколько времени вам понадобилось, чтобы восстановить верное равенство? А если хотите проверить друзей — отправьте им эту головоломку и посмотрите, кто окажется быстрее!

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