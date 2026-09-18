Первый день выборов начался с громкого скандала

В школе №7 Якутска прокомментировали сообщение о голосовании родителей учащихся. Один из педагогов собирал данные проголосовавших за определенную партию на выборах в Госдуму РФ

18 сентября в социальных сетях распространились скриншоты переписки из родительского и учительского чатов школы №7 Якутска.

Один из педагогов собирал данные проголосовавших за определенную партию на выборах в Госдуму РФ. В школе №7 прокомментировали ситуацию.

«Сегодня, 18 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что школа собирает данные за определенную партию. Это была инициатива со стороны одного учителя, она превысила свои должностные полномочия, тем более она находится на больничном. Мы уверяем вас, что никто не просил собирать данные проголосовавших за ту или иную партию. В связи с этим случаем приносим свои извинения», — сообщили в школе №7 Якутска.

В Якутии в единый день голосования открылись 784 избирательных участка. Помимо выборов депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, проходят дополнительные выборы народного депутата Якутии по Верхневилюйско-Горному округу, а также 25 муниципальных избирательных кампаний, в рамках которых замещаются 193 депутатских мандата.

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