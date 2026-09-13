Депутат Заморщикова выяснила, почему в Якутии не сделали индексацию бюджетникам  

Депутат Ил Тумэна от партии «Новые люди» Нюргуяна Заморщикова последовательно выясняет, почему в Якутии не сделали индексацию зарплат бюджетникам с 1 июля, как и было заявлено. Для этого депутат Заморщикова направила обращения, и получила ответ председателя правительства Якутии. В своем письме депутату Кирилл Бычков отметил, что причина в СВО. Вот как депутат от «Новых людей» сообщает об этом в своем канале.

— Мне ответили: индексацию зарплат якутских бюджетников перенесли с 1 июля на 1 сентября из-за «непредвиденных трат» на СВО.

Последнюю неделю сентября часто получаю много вопросов: 1 сентября наступило, что с индексацией зарплат бюджетникам? Будет ли компенсация за июль-август? Что ответила прокуратура?

Напомню предысторию: при формировании бюджета на 2026 г. республика предусмотрела средства на индексацию заработных плат для бюджетников всех категорий с 1 июля (кроме тех, что в «майских» указах президента, им — с 1 января) – на 5,4%. Однако в конце июня вышло постановление правительства Якутии, по которому индексацию перенесли на сентябрь. Просто кто-то решил, что два месяца население Якутии может прожить и без «лишних» денег.

Получив много обращений граждан, я, как народный депутат, направила запросы премьер-министру республики и в прокуратуру, требуя разобраться. После этого некоторые коллеги из депутатского корпуса и чиновники правительства республики убеждали меня не шуметь: индексация, мол, будет с 1 сентября, но с учетом июля и августа.

Увы, этого не случилось. Два месяца, на которые закладывались средства в бюджете, просто проигнорированы.

Прокуратура в данное время проводит проверку, но мной получено письмо за подписью председателя правительства республики Кирилла Бычкова, которое подтверждает, что индексацию действительно собирались проводить с 1 июля, но из-за «непредвиденных расходов» перенесли на осень. Непредвиденными расходами оказалось СВО:

«В соответствии с параметрами государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2026 год планировалось повышение оплаты труда «прочих» категорий работников бюджетной сферы республики на 5,4% с 1 июля 2026 года, потребность составила порядка 1,5 млрд рублей. В целях обеспечения дополнительной потребности непредвиденных расходов на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (службы) […] сроки индексации оплаты труда «прочих» категорий работников бюджетной сферы республики на 5,4% […] определены с 01 сентября 2026 года».

Из письма К.Е. Бычкова от 28 августа 2026 г.

Примечательно, что за это время меня успели официально обвинить — устами главы комитета по социальной политике, труду и занятости Ил Тумэн Афанасия Постникова — в том, что я ввожу людей в заблуждение. И пожурили: прежде чем делать заявления, «нужно разобраться в вопросе, встретиться с компетентными специалистами, получить достоверную информацию, и потом уже делать выводы и доводить информацию до граждан республики». Мол, никто и не собирался с 1 июля индексировать, ты это придумала.

Не придумала, как видите.

Что касается компенсации за два пропущенных месяца, то эту тему я не оставляю. Направила дополнительные запросы, жду проверку прокуратуры.

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