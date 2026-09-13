В Кыргызстане и Якутске открывает свой 35-ый театральный сезон ТЮЗ  

Новый 35-ый театральный сезон Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) начинается сразу в двух городах — Бишкеке и Якутске.

17 сентября в Бишкеке состоится открытие 35-го театрального сезона в рамках XI Международного театрального фестиваля малых форм «IMPULSE».

На сцене Бишкекского городского драматического театра им. Асанбека Умуралиева ТЮЗ представит спектакль «Леди Капулетти» по пьесе Нины Мазур.

Бишкекский городской драматический театр им. Асанбека Умуралиева

17 сентября | 14:00

А уже в Якутске сезон продолжится встречами с детской и молодежной аудиторией — посвящением в первоклассники. Юных зрителей ждет спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведению А. С. Пушкина.

Культурный центр им. Ю. Гагарина

22 сентября | 10:00

23 сентября состоится важное событие — открытие 35-го театрального сезона и посвящение первокурсников СВФУ в студенты. Зрителям будет представлен спектакль «Благослови меня, мой друг…» по пьесе Кюндэли Нарынай Удьуора.

КЦ «Сергеляхские огни»

23 сентября | 18:00

35-ый театральный сезон — это новые встречи, новые спектакли и новые истории.

Пусть он будет ярким, насыщенным и богатым на встречи с нашими зрителями!

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