06.10.2026 00:02
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Внимание, опасная погода! Снежный шторм и гололед
Внимание, опасная погода! Снежный шторм и гололед
В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ветер умеренный, на западе, побережье Арктики порывистый до 9-14 м/с, на юго-западе, юге и в центре местами до 15-20 м/с. Температура ночью -5-10°, на западе -8-13°, в низинах северо-востока -17-22°, днем 0,-5°, на юго-западе 0,+5°, на северо-востоке местами -7-12°.
В Якутске ночью умеренный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 4-9 м/c, порывы 9-14 м/с. Температура ночью -6-8°, днем -1-3°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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