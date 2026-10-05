Точно не ограбление века, а глупейший провал

Оперативники раскрыли кражу из магазина г. Якутска

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился владелец магазина. Он рассказал, что ночью неизвестный разбил окно в магазине и похитил продукты. Общий материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний уроженец Якутска.

Оперативники выяснили, что подозреваемый, проживающий неподалеку, ночью решил совершить кражу. Воспользовавшись отсутствием очевидцев, подобрал камень, разбил окно торгового помещения, забрался внутрь и похитил продукты питания, а также блок пива.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

