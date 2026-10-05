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06.10.2026 01:53
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Происшествия

Транспортная полиция нашла 16-летнюю якутянку, ушедшую из дома

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение от жительницы Республики Саха (Якутия), которая встревоженно сообщила о том, что ее несовершеннолетняя племянница самовольно ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.  

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из линейного пункта полиции на станции Нижний Бестях девочка была обнаружена на железнодорожной станции. 

В ходе беседы с сотрудниками полиции несовершеннолетняя жительница  посёлка Мохсоголлох пояснила, что самостоятельно решила направиться по маршруту от станции Нижний Бестях в город Новосибирск, чтобы посмотреть на достопримечательности города и ознакомиться с учебными заведениями. 

Транспортные полицейские незамедлительно связались с матерью юной путешественницы и провели разъяснительную беседу, уточнив  обстоятельства произошедшего, так как в полицию изначально обратилась именно тетя,  которая, обеспокоившись отсутствием несовершеннолетней дома и отсутствием информации о её местонахождении, обратилась за помощью.

В ходе проверки также установлено, что семья несовершеннолетней состоит на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По результатам проведённых мероприятий транспортные полицейские успокоили родственников девочки, и провели с семьей профилактическую работу, после чего несовершеннолетняя продолжила дальнейшее следование. 

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Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте
Фото: ЯСИА

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