Транспортная полиция нашла 16-летнюю якутянку, ушедшую из дома

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение от жительницы Республики Саха (Якутия), которая встревоженно сообщила о том, что ее несовершеннолетняя племянница самовольно ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из линейного пункта полиции на станции Нижний Бестях девочка была обнаружена на железнодорожной станции.

В ходе беседы с сотрудниками полиции несовершеннолетняя жительница посёлка Мохсоголлох пояснила, что самостоятельно решила направиться по маршруту от станции Нижний Бестях в город Новосибирск, чтобы посмотреть на достопримечательности города и ознакомиться с учебными заведениями.

Транспортные полицейские незамедлительно связались с матерью юной путешественницы и провели разъяснительную беседу, уточнив обстоятельства произошедшего, так как в полицию изначально обратилась именно тетя, которая, обеспокоившись отсутствием несовершеннолетней дома и отсутствием информации о её местонахождении, обратилась за помощью.

В ходе проверки также установлено, что семья несовершеннолетней состоит на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По результатам проведённых мероприятий транспортные полицейские успокоили родственников девочки, и провели с семьей профилактическую работу, после чего несовершеннолетняя продолжила дальнейшее следование.

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