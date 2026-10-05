Пыточный скандал в МВД: Зверские методы уголовного розыска
В Якутский городской суд поступило уголовное дело в отношении 5 полицейских
На рассмотрение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) поступило уголовное дело в отношении 5 оперуполномоченных уголовного розыска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, с угрозой его применения группой лиц по предварительному сговору совершенные с применением пытки; ч. 5 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, с угрозой применения, с причинением тяжких последствий, группой лиц по предварительному сговору, совершенные с применением пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, причинение тяжкого вреда его здоровью,
По версии следствия, 10.10.2025 в Якутске сотрудники уголовного розыска провели обыск. В ходе санкционированных оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о возможной причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков. Последний был доставлен в отдел полиции, где должностные лица с целью получения сведений о причастности к преступлению применили к потерпевшему пытки. 19.10.2025 мужчина скончался в Республиканской больнице №2 от полученных телесных повреждений.
05.02.2026 постановлением Якутского городского суда всем пятерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии неоднократно продлевалась.
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