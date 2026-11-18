Верховный суд Республики Саха (Якутия) подтвердил законность решения Хангаласского районного суда, лишившего биологического отца погибшего участника специальной военной операции права на получение всех государственных выплат и социальных льгот. Основанием стало полное неучастие мужчины в жизни и воспитании сына, сообщили в пресс-службе суда.

Иск против бывшего супруга подала мать погибшего военнослужащего. Как выяснилось в ходе разбирательства, брак между сторонами был заключен в 1991 году, когда мужчина находился в местах лишения свободы. В январе 1992 года родился сын. После освобождения в 1995 году супруги прожили вместе недолго и в 1997 году развелись. С тех пор мужчина с ребенком не общался, алименты не платил, вел асоциальный образ жизни и вновь неоднократно попадал в колонии. Более того, еще в подростковом возрасте мальчик сам отказался от фамилии отца и взял девичью фамилию матери. Настоящим отцом для него стал новый избранник матери, который воспитывал и содержал парня до совершеннолетия.

В 2024 году молодой человек заключил контракт с Минобороны РФ, а в апреле 2026 года погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Биологический отец в суде иск не признал, сославшись на инвалидность по зрению, отбывание наказаний и якобы чинимые бывшей женой препятствия в общении. Однако суд установил, что реальных попыток наладить контакт с сыном мужчина не предпринимал, а смена фамилии подтверждает полное отсутствие эмоциональной связи между ними.

Удовлетворяя требования матери, Хангаласский районный суд подчеркнул, что факт биологического родства сам по себе не гарантирует права на государственную поддержку. Единовременные и страховые выплаты предназначены для компенсации нравственных и материальных потерь тем, кто действительно вырастил и воспитал защитника Отечества. В итоге ответчика лишили права на страховую сумму, федеральные и региональные пособия и все иные льготы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Якутии оставила это решение без изменений, оно вступило в законную силу.