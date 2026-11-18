В Амгинский улус Якутии доставили около 3,8 тыс. тонн угля для обеспечения бесперебойной работы котельных и объектов жизнеобеспечения. Масштабная партия энергоресурсов поступила с Харбалахского угольного разреза в период с 9 по 14 ноября, сообщили в пресс-службе МинЖКХ.

Этот сухой ведомственный отчет подводит черту под громкой осенней историей, за которой следила вся республика. Напомним, в конце октября 2026 года глава Амгинского улуса Степан Кузьмин устроил публичный демарш: он ввел режим повышенной готовности из-за критически низких запасов топлива (менее чем на 14 суток). Но стоило ситуации получить резонанс и привлечь внимание прокуратуры, которая подтвердила отсутствие даже обязательного недельного резерва и вынесла главе предостережение, Кузьмин стал срочно переобуваться в воздухе. Он начал уверять, что ситуация штатная, а шум вокруг нехватки угля якобы раздувают «иноагенты» и «недоброжелатели».

Тем не менее, именно тот самый осенний резонанс заставил республиканские власти в экстренном порядке решать вопрос с финансированием и логистикой. Чтобы закрыть образовавшийся дефицит в разгар холодов, на круглогодичную автодорогу Харбалах — Амга вывели дополнительные большегрузные самосвалы. Как отмечают в МинЖКХ Якутии, усиленный завоз позволил пополнить запасы топлива на котельных и гарантировать стабильное теплоснабжение жилого фонда и социальных учреждений улуса.

Бюджет нынче суров, кругом чувствуется нехватка. Главам улусов приходится искусно балансировать, чтоб и внимание к своим проблемам привлечь, и не навлечь при этом гнев сильных мира сего.

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