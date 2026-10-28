Двойной удар по Амге: Задержан сын известного политика – глава улуса переобувается  

Нападение на следователя: в Якутии за рукоприкладство задержан начальник управления спорта Амгинского улуса — сын легендарного Дмитрия Наумова. Глава Амгинского улуса срочно переобувается в воздухе.

Спортивную и политическую сферу Якутии сотрясает колоссальный скандал. В изолятор временного содержания за нападение на сотрудника правоохранительных органов попал руководитель муниципального управления физической культуры и спорта Амгинского улуса Дмитрий Наумов-младший. Он чемпион и рекордсмен Якутии по бегу на разные дистанции, Почетный гражданин Намского наслега Верхневилюйского улуса и Верхневилюйского улуса.

Особый резонанс ситуации придает то, что задержанный чиновник является сыном одного из самых авторитетных и уважаемых государственных деятелей республики.

По информации источников в экстренных службах, задержание провели сотрудники силовых ведомств. Против руководителя районного управления спорта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По предварительным данным следствия, спортивный функционер в ходе возникшего конфликта нанес телесные побои следователю, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Наследие и регалии великого отца

Для Амгинского улуса и всей республики фамилия Наумовых имеет почти сакральное значение. Задержанный Дмитрий Наумов — родной сын Дмитрия Федосеевича Наумова, чьи заслуги перед Якутией трудно переоценить.

Дмитрий Наумов-старший — это глыба якутской политики и культуры, обладающий внушительным списком государственных регалий:

• Экс-министр сельского хозяйства и заготовок РС(Я) (возглавлял ведомство в самые непростые годы с 2000 по 2003 гг.).

• Бывший заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

• Народный депутат Ил Түмэна нескольких созывов, где возглавлял ключевой комитет по аграрной политике и селу.

• Бывший глава администрации Амгинского улуса (1995–2000 гг.), внесший колоссальный вклад в развитие родного района.

• Народный писатель Якутии (высшее творческое звание присвоено в 2022 году) — один из самых читаемых авторов, чьи повести и пьесы легли в основу знаменитых постановок Саха академического театра.

Безупречный авторитет отца долгие годы служил надежным щитом для семьи. Наумов-младший возглавил муниципальный спорт в родном улусе, опираясь на уважение земляков к его династии. Теперь же шокирующий инцидент с избиением следователя ставит под удар репутацию известного имени.

Политический хаос в Амгинском улусе

Громкое уголовное дело против главного по спорту совпало с жестким кризисом исполнительной власти в районе. Буквально сегодня в правительственных СМИ — газете «Саха сирэ» и ЯСИА вышло интервью главы Амгинского улуса Степана Кузьмина, который поспешил заявить, что информация об угольном кризисе в районе «не соответствует действительности».

Однако это заявление вызвало лишь недоумение у якутян, ведь глава фактически попытался опровергнуть собственное официальное распоряжение. Напомним, что всего несколько дней назад, 22 октября 2026 года, за личной подписью Кузьмина в районе был введен режим повышенной готовности из-за критической нехватки угля на котельных (запасов оставалось менее чем на 14 дней). Прокуратура это подтвердила.

Особенно примечательно, что это экстренное распоряжение вышло сразу после официального визита Ил Дархана в Амгу. По итогам поездки традиционно вышли бравурные отчёты о том, что в районе всё в полном порядке. Невольно напрашивается вывод: неужели глава улуса попросту побоялся озвучить Айсену Николаеву сложную ситуацию по углю прямо во время визита? Либо глава республики лично ездит в рабочие командировки по районам, но при этом абсолютно не владеет реальной оперативной ситуацией на местах? Именно такие неудобные вопросы возникают после анализа хронологии документов.

Масштаб проблемы и экстренное выделение самосвалов с Харбалахского разреза ранее уже были вынуждены официально комментировать члены Правительства республики. Очевидно, что из-за страха перед вышестоящим руководством главу района теперь заставили экстренно переобуваться и «сглаживать углы» в прессе, в то время как районный спорт погряз в уголовных делах. Такие кадровые и управленческие провалы в Амгинском улусе в начале этой зимы.