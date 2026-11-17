В пригороде Якутска водитель автомобиля Toyota Fielder погиб при опрокидывании машины

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на региональной автодороге «Нам» в пригороде Якутска. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 16 ноября около 18:00 по местному времени на пересечении трассы «Нам» с улицей Трактовой. По предварительным данным дорожной полиции, 29-летний водитель (1997 года рождения), двигавшийся на легковом автомобиле Toyota Fielder со стороны села Тулагино в направлении Якутска, потерял контроль над управлением. Иномарка вылетела за пределы проезжей части и опрокинулась.

От полученных в результате аварии травм водитель скончался. Находившийся в салоне пассажир с различными телесными повреждениями был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальную проверку, устанавливая точные причины и все обстоятельства трагедии.