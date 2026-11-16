Тест по математике: реши без калькулятора 66 + 66 × 66 — (66 + 66) : 66
Тест по математике с «шестьдесятшестёрками«
Перед вами тест по математике из школьной программы. На первый взгляд — обычный пример, который подготовил Тарас Бутасов специально для сетевого издания SAKHALIFE.RU. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?
Решите пример:
66 + 66 × 66 — (66 + 66) : 66 = ?
Выберите ответ:
А) 4356
Б) 4420
В) 4422
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:
66 + 66 = 132
Теперь выражение выглядит так:
66 + 66 × 66 — 132 : 66
Шаг 2. Выполняем умножение и деление.
У этих действий одинаковый приоритет, поэтому вычисляем их параллельно:
Умножение: 66 × 66 = 4356
Деление: 132 : 66 = 2
Теперь выражение выглядит так:
66 + 4356 — 2
Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:
Сначала сложение: 66 + 4356 = 4422
Затем вычитание: 4422 — 2 = 4420
Правильный ответ — Б) 4420
Откуда могли взяться другие ответы?
В) 4422 получится, если верно найти сумму первого числа и произведения (66 + 4356), но проигнорировать хвост примера (вычитание 2).
А) 4356 — это результат только умножения. Частая ошибка тех, кто видит большое число и сразу выбирает его, игнорируя остальные знаки.
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.
Получилось 4420 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
Почему это полезно
Решая такие примеры, мы удерживаем в памяти промежуточные результаты, внимательно следим за знаками и вспоминаем порядок действий. Это отличная гимнастика для мозга, которая позволяет переключиться с рутины на конструктивную интеллектуальную задачу.
Реши еще: Тест на логику: реши пример 77 + 77 × 77 — (77 + 77) : 77 = ?
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