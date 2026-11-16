Тест на логику: реши пример 77 + 77 × 77 — (77 + 77) : 77 = ?

Математический тест на логику со «семьдесятсемёрками»

Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычный пример, который подготовил для читателей SAKHALIFE.RU наш постоянный автор Тарас Бутасов. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?

Решите пример:

77 + 77 × 77 — (77 + 77) : 77 = ?

Выберите ответ:

А) 5929

Б) 6004

В) 6006

Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?

Проверяем решение

Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:

77 + 77 = 154

Теперь выражение выглядит так:

77 + 77 × 77 — 154 : 77

Шаг 2. Выполняем умножение и деление.

У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:

Умножение: 77 × 77 = 5929

Деление: 154 : 77 = 2

Теперь выражение выглядит так:

77 + 5929 — 2

Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:

Сначала сложение: 77 + 5929 = 6006

Затем вычитание: 6006 — 2 = 6004

Правильный ответ — Б) 6004

Откуда могли взяться другие ответы?

А) 5929 получится, если мозг «зацепится» за самое крупное действие в примере (77 × 77 = 5929), быстро посчитает его и выберет этот ответ, не дочитав пример до конца.

В) 6006 получится, если правильно вычислить умножение и сложение (77 + 5929 = 6006), но забыть про последнюю часть примера с делением и вычитанием двойки.



Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.

Получилось 6004 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!

Почему эти математические челленджи работают?

Математические задачи с повторяющимися числами — это не просто развлечение. Они тренируют:

Внимательность — мозг пытается упростить задачу и «срезать углы»

Дисциплину мышления — нужно строго следовать алгоритму, даже если кажется, что «и так понятно»

Устный счёт — удержание в памяти промежуточных результатов

Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка, и закрепить вычислительные навыки. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.

А вы справились с обоими примерами? Делитесь результатами в комментариях!

Математический тест на логику: Реши пример 42 — 2 × [15 + (4² — 10) : 3] + 2³