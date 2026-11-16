Тест на логику: реши пример 77 + 77 × 77 — (77 + 77) : 77 = ?
Математический тест на логику со «семьдесятсемёрками»
Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычный пример, который подготовил для читателей SAKHALIFE.RU наш постоянный автор Тарас Бутасов. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?
Решите пример:
77 + 77 × 77 — (77 + 77) : 77 = ?
Выберите ответ:
А) 5929
Б) 6004
В) 6006
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:
77 + 77 = 154
Теперь выражение выглядит так:
77 + 77 × 77 — 154 : 77
Шаг 2. Выполняем умножение и деление.
У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:
Умножение: 77 × 77 = 5929
Деление: 154 : 77 = 2
Теперь выражение выглядит так:
77 + 5929 — 2
Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:
Сначала сложение: 77 + 5929 = 6006
Затем вычитание: 6006 — 2 = 6004
Правильный ответ — Б) 6004
Откуда могли взяться другие ответы?
А) 5929 получится, если мозг «зацепится» за самое крупное действие в примере (77 × 77 = 5929), быстро посчитает его и выберет этот ответ, не дочитав пример до конца.
В) 6006 получится, если правильно вычислить умножение и сложение (77 + 5929 = 6006), но забыть про последнюю часть примера с делением и вычитанием двойки.
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.
Получилось 6004 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
Почему эти математические челленджи работают?
Математические задачи с повторяющимися числами — это не просто развлечение. Они тренируют:
Внимательность — мозг пытается упростить задачу и «срезать углы»
Дисциплину мышления — нужно строго следовать алгоритму, даже если кажется, что «и так понятно»
Устный счёт — удержание в памяти промежуточных результатов
Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка, и закрепить вычислительные навыки. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.
А вы справились с обоими примерами? Делитесь результатами в комментариях!
Математический тест на логику: Реши пример 42 — 2 × [15 + (4² — 10) : 3] + 2³
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий