Садовников: Где-то снег убирают, простите, фанатично, а где-то…

Главное — не просто убрать снег, а сохранить здоровье

Глава Якутска Дмитрий Садовников в своем канале выразил недовольство текущим качеством зимнего содержания городских улиц на фоне резкого роста обращений граждан в травмпункты. По словам градоначальника, статистика уличного травматизма требует немедленного пересмотра подходов к уборке города.

Статистика травмпунктов должна заставить нас пересмотреть подходы к зимней уборке. За семь дней количество обращений с ушибами и переломами заметно выросло. 42 случая зафиксировано в Центральном округе, 31 — в Сайсарском, 29 — в Октябрьском. За каждой цифрой — человек, чья зима началась с больничной палаты.

Особенно тревожная ситуация складывается у остановок общественного транспорта. Люди, спеша на работу или домой, поскальзываются на подходе к автобусам.

Где-то снег убирают, простите, «фанатично». Яркий пример — район Автовокзала. Асфальт выскоблен до блеска, но от этого он не перестает быть катком. Здесь нужен хозяйский, а не формальный подход: если голый лед ничем не отшлифовать, нужно оставлять уплотненные снежные тропки или своевременно, а не для галочки, посыпать их песком.

А где-то, к сожалению, работы не проводятся вовсе. Или проводятся так, что после чистки снег просто сгребается на обочину, создавая барьер для пешеходов.

На еженедельной планерке поручил усилить антигололедные мероприятия. Приоритет №1 — карманы автобусных остановок, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам. Необходимо также навести порядок с вывозом снега. Завалы на тротуарах должны быть вовремя ликвидированы.

На следующей планерке жду от глав округов и руководителей профильных служб не отчеты, а результат.