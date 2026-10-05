Поезд дружбы: Не обычная поездка, а миссия единства

Торжественный старт международного проекта «Поезд дружбы: Вместе к Победе!»



2 октября 2026 года на творческой площадке АртАтриум состоялась торжественная церемония старта II Международного культурно-образовательного проекта «Поезд дружбы: Вместе к Победе!», посвященного Году единства народов России и Году культуры в Республике Саха (Якутия).

Перед отправлением от Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского для всех участников делегации был проведен традиционный якутский обряд Алгыс — благословение и напутствие в дорогу, призванное обеспечить удачу и безопасность в пути. В обряде приняли участие: Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Владимиров Афанасий Семенович, Заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Пяткина Татьяна Николаевна, Председатель Молодёжной Ассамблеи народов Якутии Нурудин Магомедович Нурудинов и Глава администрации ГП «Поселок Чернышевский» Жалсараев Леонид Леонидович. Участникам проекта пожелали успешной и плодотворной поездки.

«Я хочу пожелать, чтобы наша длинная дорога была успешной. По якутским поверьям, октябрь — это месяц орла. Желаю, чтобы железная дорога позволяла иметь крылья орла, хорошее пение, хорошую музыку. Чтобы тот энергичный след, который вы оставите на протяжении пути, позволил жить России в мире и согласии, победе, и наши бойцы были рядом со своей семьей.

Сегодня мы в очередной раз стартуем с порога Дома дружбы народов, который назван в честь Алексея Елисеевича Кулаковского — человека, который своими ногами прошел огромные просторы нашей Якутии, изучая, как живет народ в суровых климатических условиях, позволяя сегодня читать его лучшие произведения, опираться на его пророческие видения. Он завещал нам жить в мире и согласии на всей огромной территории Российской Федерации», — выступил с напутственной речью Владимиров Афанасий Семенович.

Проект «Поезд дружбы: Вместе к Победе!» с 2 по 9 октября проследует через Нерюнгри и Тынду с творческими встречами и концертами, а в Хабаровске участников ждет интенсивная программа, включающая круглый стол, уроки межнационального общения, молодежный марафон, возложение цветов у мемориала и концерт «Славим Солнце, Мир, Россию!».