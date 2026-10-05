Тест на логику: переставьте одну спичку, чтобы равенство стало верным

Тест на смекалку: Переставьте одну спичку и получите верное равенство

Головоломка со спичками: переставьте одну спичку и исправьте равенство

Если у вас есть свободная минутка, потратьте её с пользой — разгадайте короткую головоломку со спичками. Она выглядит просто, но заставит мозг поработать.

Перед вами равенство, выложенное из спичек:

7 − 5 = 7

Как видите, пример неверный. Ваша задача — переставьте одну спичку так, чтобы равенство стало верным. Важно: спичку нельзя убирать со стола или добавлять новую — разрешён только один ход. Знаки «минус» и «равно» при этом остаются на своих местах.

Остановитесь на этом месте и подумайте. Попробуйте мысленно представить, из каких палочек состоят цифры, и какое превращение одной из них может спасти пример. Если захотите, можно даже выложить головоломку из настоящих спичек или палочек — так решение найдётся быстрее.

Ответ

Готовы проверить себя? Решение такое: уберите верхнюю спичку из правой семёрки — она превратится в единицу. Эту же спичку переложите к пятёрке, дополнив её до шестёрки. В итоге получается верное равенство:

7 − 6 = 1

Если вы нашли ответ сами — отлично, ваша логика в порядке. Если нет — не расстраивайтесь: ценность таких задач как раз в процессе размышления.

Чем полезны такие головоломки

Головоломки со спичками — это не просто развлечение. Они развивают логическое и пространственное мышление, тренируют внимание к деталям и учат смотреть на задачу под разными углами. Такие мини-задачи помогают отвлечься от рутины, дают мозгу лёгкую разминку и подойдут людям любого возраста — от школьников до старшего поколения. Регулярные тренировки подобного рода поддерживают ум в тонусе и улучшают способность находить нестандартные решения в повседневной жизни.

Читайте также: Фитнес для мозга: Переставь одну спичку, чтобы равенство стало верным