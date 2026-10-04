Кадровая ротация продолжается: Садовников вводит новых управленцев
Кадровая ротация продолжается: Сергей Бочоруков назначен заместителем главы Якутска по патриотическому воспитанию
На еженедельной планерке мэр Якутска Дмитрий Садовников объявил о новых кадровых назначениях.
Заммэра города по патриотическому воспитанию назначен Сергей Бочоруков, ранее возглавлявший управление по взаимодействию с правоохранительными органами.
Бочоруков родился в 1989 году в Таттинском улусе.
В 2011 году окончил инженерно-строительный факультет Тихоокеанского государственного университета, в 2016 году прошел профессиональную переподготовку в Институте управления при главе Якутии.
С 2010 года начал трудовую деятельность по профилю бетонщик, техник ПТО, дорожный рабочий, мастер СМР, производитель работ, инженер ПТО.
С 2015 года работал на различных должностях в министерстве экономики, администрации главы и правительства РС(Я).
В 2020 году назначен помощником главного федерального инспектора по республике.
С 3 августа 2026 г. — начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции окружной администрации Якутска.
Руководителем управления вместо Бочорукова стал Георгий Семенов.
Семенов Георгий Николаевич назначен начальником Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации г.Якутска.
Федоров Иван Владимирович назначен начальником Управления муниципальных инспекций Окружной администрации г.Якутска.
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