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05.10.2026 08:41
чтение: 1 мин
Якутск
#Дмитрий Садовников
#Кадровая ротация
#Окружная администрация г Якутска

Кадровая ротация продолжается: Садовников вводит новых управленцев

Кадровая ротация продолжается: Сергей Бочоруков назначен заместителем главы Якутска по патриотическому воспитанию

На еженедельной планерке мэр Якутска Дмитрий Садовников объявил о новых кадровых назначениях.

Заммэра города по патриотическому воспитанию назначен Сергей Бочоруков, ранее возглавлявший управление по взаимодействию с правоохранительными органами.

Бочоруков родился в 1989 году в Таттинском улусе.

В 2011 году окончил инженерно-строительный факультет Тихоокеанского государственного университета, в 2016 году прошел профессиональную переподготовку в Институте управления при главе Якутии.

С 2010 года начал трудовую деятельность по профилю бетонщик, техник ПТО, дорожный рабочий, мастер СМР, производитель работ, инженер ПТО.

С 2015 года работал на различных должностях в министерстве экономики, администрации главы и правительства РС(Я).

В 2020 году назначен помощником главного федерального инспектора по республике.

С 3 августа 2026 г. — начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции окружной администрации Якутска.

Руководителем управления вместо Бочорукова стал Георгий Семенов.

Семенов Георгий Николаевич назначен начальником Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации г.Якутска.

Федоров Иван Владимирович назначен начальником Управления муниципальных инспекций Окружной администрации г.Якутска.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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