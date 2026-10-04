Кадровая ротация продолжается: Садовников вводит новых управленцев

Кадровая ротация продолжается: Сергей Бочоруков назначен заместителем главы Якутска по патриотическому воспитанию

На еженедельной планерке мэр Якутска Дмитрий Садовников объявил о новых кадровых назначениях.

Заммэра города по патриотическому воспитанию назначен Сергей Бочоруков, ранее возглавлявший управление по взаимодействию с правоохранительными органами.

Бочоруков родился в 1989 году в Таттинском улусе.

В 2011 году окончил инженерно-строительный факультет Тихоокеанского государственного университета, в 2016 году прошел профессиональную переподготовку в Институте управления при главе Якутии.

С 2010 года начал трудовую деятельность по профилю бетонщик, техник ПТО, дорожный рабочий, мастер СМР, производитель работ, инженер ПТО.

С 2015 года работал на различных должностях в министерстве экономики, администрации главы и правительства РС(Я).

В 2020 году назначен помощником главного федерального инспектора по республике.

С 3 августа 2026 г. — начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции окружной администрации Якутска.

Руководителем управления вместо Бочорукова стал Георгий Семенов.

Семенов Георгий Николаевич назначен начальником Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации г.Якутска.

Федоров Иван Владимирович назначен начальником Управления муниципальных инспекций Окружной администрации г.Якутска.