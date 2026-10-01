01.10.2026 22:01
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Состоится театральный конкурс к 150-летию Кулаковского
С 1 февраля по 1 марта 2027 года в Якутии пройдёт республиканский конкурс театральных коллективов «Алҕаатаҕым буоллун саҥа ыччаппын». Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского объявляет о старте приёма заявок на конкурс, посвящённый 150-летию со дня рождения великого якутского поэта, писателя, учёного-этнографа и духовного лидера Алексея Елисеевича Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй.
Организаторы: Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия); Фонд имени А.Е. Кулаковского; Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.
Конкурс проводится в рамках пятилетия Алексея Елисеевича Кулаковского (2023–2027 гг.) в дистанционном формате. К участию приглашаются народные театры и творческие коллективы, представляющие самобытную культуру народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). Конкурсная постановка должна быть создана по произведениям А.Е. Кулаковского.
Хронометраж — от 25 до 35 минут. Для участия необходимо направить видеозапись и фотоматериалы, приложив их к заявке или указав ссылку на облачное хранилище (RuTube, Яндекс.Диск, Google Диск и др.).
По итогам конкурса присуждаются дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III степени. Обладатель Гран-при получит приглашение на заключительное мероприятие в г. Якутске 16 марта 2027 года. Заявки принимаются до 1 марта 2027 года по электронной почте: Suraluma@bk.ru. Координатор конкурса – Шишигина Любовь Егоровна тел.: 8 914 100-88-74 (МАХ) Адрес оргкомитета: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, каб. 141.
Положение конкурса https://ddnykt.ru/contests-and-festiva/konkurs-al%d2%95aata%d2%95ym-buollun-sa%d2%a5a-ychchappyn/
Приглашаем театральные коллективы республики к участию! Пусть творчество Алексея Елисеевича Кулаковского обретёт новое звучание в ваших постановках.
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Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Фото: Айталина Аргунова
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