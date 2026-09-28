Эдьиий Марыына – Марине Поповой посвятили выставку
Музей музыки и фольклора народов Якутии им.А.П.Решетниковой приглашает жителей и гостей Якутска на выставку «Ырыалары кынаттаабыт Эдьиий Марыына», посвященную великой якутской певице, народной артистке Якутской АССР, лауреату Государственной премии РС(Я) им. П.А.Ойунского Марине Константиновне Поповой-Эдьиий Марыына.
Ее голос знали в каждом уголке республики: Марина Попова дала свыше 500 концертов и исполнила более 100 вокальных произведений. Она стала первой исполнительницей множества песен Г.Григоряна, Г.Комракова, П.Ивановой и других известных мелодистов Якутии — и именно ее интерпретация сделала эти произведения родными для слушателей.
На выставке представлены уникальные вещи, которые хранят память о Марине Константиновне Поповой: концертные платья и костюмы, грампластинки, хрустальные вазы, шкатулки, украшения, головные уборы и главное ее увлечение — коллекция подсвечников, переданные в дар музею Е. В. Давыдовой.
Торжественное открытие: 1 октября 2026 года в 14:00.
Выставка работает с 1 по 28 октября 2026 года.
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 31 (3‑й этаж).
Справки по телефону: 35‑38‑84.
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