Эдьиий Марыына – Марине Поповой посвятили выставку

Музей музыки и фольклора народов Якутии им.А.П.Решетниковой приглашает жителей и гостей Якутска на выставку «Ырыалары кынаттаабыт Эдьиий Марыына», посвященную великой якутской певице, народной артистке Якутской АССР, лауреату Государственной премии РС(Я) им. П.А.Ойунского Марине Константиновне Поповой-Эдьиий Марыына.

Ее голос знали в каждом уголке республики: Марина Попова дала свыше 500 концертов и исполнила более 100 вокальных произведений. Она стала первой исполнительницей множества песен Г.Григоряна, Г.Комракова, П.Ивановой и других известных мелодистов Якутии — и именно ее интерпретация сделала эти произведения родными для слушателей.

На выставке представлены уникальные вещи, которые хранят память о Марине Константиновне Поповой: концертные платья и костюмы, грампластинки, хрустальные вазы, шкатулки, украшения, головные уборы и главное ее увлечение — коллекция подсвечников, переданные в дар музею Е. В. Давыдовой.

Торжественное открытие: 1 октября 2026 года в 14:00.

Выставка работает с 1 по 28 октября 2026 года.

Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 31 (3‑й этаж).

Справки по телефону: 35‑38‑84.