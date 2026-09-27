Математический тест на логику: Реши пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10)
Разминка для мозга за 30 секунд: реши пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10)
Многие считают, что математика нужна только в школе или в университете. На самом деле она окружает нас в повседневной жизни буквально на каждом шагу: посчитать сдачу в магазине, рассчитать скидку, спланировать бюджет, отмерить нужные пропорции в рецепте, понять время в пути. Математика тренирует логику, внимание и умение мыслить последовательно.
Поэтому даже простые примеры — это отличная разминка для мозга. Предлагаем вам проверить себя прямо сейчас.
Условие примера
Перед вами пример:
4(8 — 6) — 3(12 — 10) = ?
Казалось бы, всё просто: вычитание и умножение. Но именно на таких заданиях чаще всего и ошибаются, потому что забывают про правильный порядок действий.
Попробуйте решить самостоятельно
Возьмите листок бумаги или решите в уме, но главное условие — без калькулятора!
Вспомните школьное правило:
- Сначала выполняем действия в скобках.
- Затем — умножение и деление.
- И только потом — сложение и вычитание.
Дайте себе 30-60 секунд, сосредоточьтесь и запишите свой ответ. Не спешите листать вниз — настоящее удовольствие от такого теста получаешь, только когда решаешь сам.
Получилось? Тогда давайте сверяться.
Решение и правильный ответ
Разбираем пример по шагам:
Шаг 1. Решаем действия в скобках.
8 — 6 = 2
12 — 10 = 2
Теперь пример выглядит так:
4 × 2 — 3 × 2
Шаг 2. Выполняем умножение.
4 × 2 = 8
3 × 2 = 6
Получаем:
8 — 6
Шаг 3. Выполняем вычитание.
8 — 6 = 2
Правильный ответ: 2
Если у вас получилось 2 — поздравляем! У вас отлично работают логика и внимание к деталям. Если ответ не сошёлся, не расстраивайтесь: чаще всего ошибка кроется в спешке или в нарушении порядка действий. Попробуйте порешать подобные примеры ещё — и навык быстро вернётся.
Интересный факт о математике
В завершение нашего небольшого теста, вот удивительный факт, который демонстрирует, насколько красива и гармонична математика внутри самой себя.
Наверняка вы знаете число 111 111 111 (девять единиц подряд). Если умножить это число само на себя, то есть возвести в квадрат, получится число, которое читается как магия:
111 111 111 × 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321
Обратите внимание на результат: цифры сначала идут по возрастающей от 1 до 9, а затем строго по убывающей от 8 до 1, образуя идеальную симметрию! Именно такие закономерности делают математику не просто полезным инструментом для повседневной жизни, но и настоящим искусством, полным неожиданных открытий.
Читайте также: Математический тест на логику: Реши пример 20 — 16 : 4 + 3(2 + 6)
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий