Математический тест на логику: Реши пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10)

Проверь себя: справишься с примером, на котором ошибаются даже взрослые?

Разминка для мозга за 30 секунд: реши пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10)

Многие считают, что математика нужна только в школе или в университете. На самом деле она окружает нас в повседневной жизни буквально на каждом шагу: посчитать сдачу в магазине, рассчитать скидку, спланировать бюджет, отмерить нужные пропорции в рецепте, понять время в пути. Математика тренирует логику, внимание и умение мыслить последовательно.

Поэтому даже простые примеры — это отличная разминка для мозга. Предлагаем вам проверить себя прямо сейчас.

Условие примера

Перед вами пример:

4(8 — 6) — 3(12 — 10) = ?

Казалось бы, всё просто: вычитание и умножение. Но именно на таких заданиях чаще всего и ошибаются, потому что забывают про правильный порядок действий.

Попробуйте решить самостоятельно

Возьмите листок бумаги или решите в уме, но главное условие — без калькулятора!

Вспомните школьное правило:

Сначала выполняем действия в скобках. Затем — умножение и деление. И только потом — сложение и вычитание.

Дайте себе 30-60 секунд, сосредоточьтесь и запишите свой ответ. Не спешите листать вниз — настоящее удовольствие от такого теста получаешь, только когда решаешь сам.

Получилось? Тогда давайте сверяться.

Решение и правильный ответ

Разбираем пример по шагам:

Шаг 1. Решаем действия в скобках.

8 — 6 = 2

12 — 10 = 2

Теперь пример выглядит так:

4 × 2 — 3 × 2

Шаг 2. Выполняем умножение.

4 × 2 = 8

3 × 2 = 6

Получаем:

8 — 6

Шаг 3. Выполняем вычитание.

8 — 6 = 2

Правильный ответ: 2

Если у вас получилось 2 — поздравляем! У вас отлично работают логика и внимание к деталям. Если ответ не сошёлся, не расстраивайтесь: чаще всего ошибка кроется в спешке или в нарушении порядка действий. Попробуйте порешать подобные примеры ещё — и навык быстро вернётся.

Интересный факт о математике

В завершение нашего небольшого теста, вот удивительный факт, который демонстрирует, насколько красива и гармонична математика внутри самой себя.

Наверняка вы знаете число 111 111 111 (девять единиц подряд). Если умножить это число само на себя, то есть возвести в квадрат, получится число, которое читается как магия:

111 111 111 × 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321

Обратите внимание на результат: цифры сначала идут по возрастающей от 1 до 9, а затем строго по убывающей от 8 до 1, образуя идеальную симметрию! Именно такие закономерности делают математику не просто полезным инструментом для повседневной жизни, но и настоящим искусством, полным неожиданных открытий.

Читайте также: Математический тест на логику: Реши пример 20 — 16 : 4 + 3(2 + 6)