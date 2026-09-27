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27.09.2026 14:56
чтение: 0 мин
Экология

Ягель для питомцев зоопарка собрали чиновники

Ягель для питомцев зоопарка собрали чиновники

Молодежный совет Минэкологии Якутии провел очередную благотворительную акцию по сбору естественных кормов в рамках проекта #ЗеленыйЧетверг.

Накануне сотрудники министерства разных поколений, включая ветеранов отрасли, посвятили несколько часов работе на свежем воздухе. Вооружившись перчатками и мешками, они провели заготовку ягеля (оленьего мха) в пригородных лесах столицы.

Собранный ягель был передан в Республиканский зоопарк «Орто Дойду» имени В.Г. Алексеева для подкормки северных оленей и других травоядных животных. Отметим, что натуральный корм не только обогащает рацион питомцев, но и помогает максимально приблизить его к естественным условиям обитания, что благоприятно сказывается на их здоровье и самочувствии.

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Источник: Минэкологии Якутии
Фото: Минэкологии Якутии

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