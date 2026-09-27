Синергия осени

Коллектив Якутского республиканского наркодиспансера с невероятным драйвом, теплом и творческим азартом проводил бабье лето праздником урожая.

Каждое отделение проявило свой особенный, творческий почерк, вызвав восхищение коллег, а интрига «кто же самый-самый» и праздничное волнение держались до последнего.

Осенняя ярмарка в ЯРНД давно переросла рамки обычного корпоративного конкурса, эта теплая традиция объединила коллектив вокруг профкома. Подготовка к ярмарке, обсуждение секретов хорошего урожая, кулинарных рецептов, совместное оформление выставочных столов делают для сплочения коллектива, на мой взгляд, много больше, чем десятки официальных тренингов.

Коллеги приоткрыли завесу своих увлечений и подарили друг другу незабываемые эмоции.

Отделение наркологии сорвало овации остроумной и живой мини-сценкой из «Гарри Поттера».

— Мы были в костюмах, стол украсили в этом же стиле, а героями нашей сценки стали злые существа (зависимые) и врачи-волшебники, — поделилась клинический психолог Татьяна Махмуд, которая сама была эмоциональным «голосом за кадром» и, подозреваю, режиссером-постановщиком.

Как были пластичны и артистичны исполнители главных ролей, какие роскошные костюмы сотворили!

— Каждое утро волшебники надевали свои мантии, брали в руки волшебные палочки и шли на работу, потому что даже в мире магии есть вещи, которые при помощи волшебной палочки не исправишь… — уносит в мир сказки голос Татьяны

Развеселило всех шуточным танцем цыплят «Цыпа Дэнс» отделение реабилитации, живые аккорды гитары и душевно исполненная медбратом неотложки Семеном Решетниковым «Осень» настроила на лирику, а под песню Татьяны Куртуковой «Матушка земля» в исполнении младшего медбрата Виталия Кашапова зал буквально пустился в пляс.

Удивительно, какие за строгой медицинской формой скрываются невероятно одаренные, многогранные и смелые люди.

Бурные аплодисменты, поддержка каждого выступления коллег стали символом признания таланта и вклада каждого подразделения в общую атмосферу праздника.

Ярмарка завершилась, но ее доброе послевкусие останется еще надолго.