Осенний листопад пени: Акция продолжается
Продолжается акция «Осенний листопад пени»
До конца сентября жители города Якутска могут принять в акции АО «Водоканал» — «Осенний листопад пени».
Воспользуйтесь возможностью оплатить задолженность за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению без штрафных санкций. При сумме задолженности от 50 тысяч рублей можно заключить договор реструктуризации без первоначального взноса с индивидуальным графиком погашения.
В акции могут принять участие физические лица на непосредственном способе управления, частный сектор и на прямых договорах с АО «Водоканал».
Списание пеней будет производиться автоматически при полном погашении задолженности или при заключении договора реструктуризации при соблюдении графика платежей.
Осень, осень… Как не попасть в ее ловушку?
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