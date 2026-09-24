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24.09.2026 12:58
чтение: 1 мин
Финансы
#акция
#Водоканал
#Осенний листопад пени

Осенний листопад пени: Акция продолжается

Продолжается акция «Осенний листопад пени»

До конца сентября жители города Якутска могут принять в акции АО «Водоканал» — «Осенний листопад пени». 

Воспользуйтесь возможностью оплатить задолженность за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению без штрафных санкций. При сумме задолженности от 50 тысяч рублей можно заключить договор реструктуризации без первоначального взноса с индивидуальным графиком погашения. 

В акции могут принять участие физические лица на непосредственном способе управления, частный сектор и на прямых договорах с АО «Водоканал».

Списание пеней будет производиться автоматически при полном погашении задолженности или при заключении договора реструктуризации при соблюдении графика платежей.

Осень, осень… Как не попасть в ее ловушку?

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Источник: Пресс-служба АО «Водоканал» 
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал» 

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