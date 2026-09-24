Верхневилюйская ЦРБ пополнилась молодыми специалистами

Шестнадцать молодых специалистов пополнили коллектив Верхневилюйской ЦРБ

Коллектив Верхневилюйской центральной районной больницы значительно усилился. К работе приступили 16 молодых специалистов, завершивших обучение. Новое поколение медиков представлено как врачебным, так и средним звеном. В больницу пришли 6 врачей и 10 специалистов со средним медицинским образованием, среди которых 5 фельдшеров, 1 медбрат и 4 медсестры.

Специалисты уже приступили к работе в районной поликлинике и стационаре, закрывая наиболее востребованные направления. В их числе врач-офтальмолог, врач-хирург, два врача-стоматолога, два врача -терапевта.

Особое внимание уделено укомплектованию медпунктов в селах района. Четыре специалиста направлены для работы в врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах: в Намскую врачебную амбулаторию— врач-терапевт; три фельдшера в Оргётскую, Дюллюкюнскую врачебные амбулатории и в Онхойский ФАП.

Врач Туяра Семёнова после окончания Медицинского института СВФУ прибыла работать в Верхневилюйский район. По условиям целевого договора она приступила к работе в качестве участкового терапевта. Программа адаптации для молодого специалиста проходит успешно. На новом месте врач чувствует поддержку опытных коллег, к которым всегда может обратиться за помощью и советом. Также важным фактором, который делает работу в районе комфортной и привлекательной, стало участие в программе «Земский доктор». Помимо этого, руководство учреждения помогло ей и в решении жилищного вопроса.

Чтобы сделать первые шаги в профессии в Якутии для медицинских специалистов действует многоуровневая система поддержки. Комплекс мер поддержки включает:

Федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках этих программ специалисты, выбравшие работу в сельской местности, получают единовременные компенсационные выплаты — 2 млн. рублей для врачей и 1 млн. для фельдшеров.

Муниципальные меры поддержки. Выплаты подъёмных пособий, компенсации расходов на аренду жилья и содействие в получении жилья.

Институт наставничества. За каждым молодым сотрудником закрепляется опытный медицинский работник, который помогает адаптироваться к практической работе и передаёт накопленные знания.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжается работа по укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения и привлечению медицинских специалистов в районы республики.

Министр здравоохранения республики Лена Афанасьева: «Приезд 16 молодых специалистов в Верхневилюйский район — это результат целенаправленной кадровой политики Министерства здравоохранения и районной больницы. В дальнейшем, совместными усилиями, мы должны создать для нашей молодёжи условия, чтобы они не только закрепились в районах, но и росли профессионально».



