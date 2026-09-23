Ежедневный гороскоп на четверг 24 сентября 2026

В общении с родными проявляйте терпение

гороскоп на 24 сентября

Луна сегодня

Гороскоп на 24 сентября 2026: 13, 14 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет астрологических ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в знаке Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте готовы к приятным поступлениям: сегодня вы можете получить деньги, подарок, помощь или выгодное предложение. День также располагает к нежности, флирту и романтике. В общении с родными проявляйте терпение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Прекрасный день, чтобы провести время с любимым человеком или близкими друзьями: вы настроены дружелюбно и легко находите общий язык с окружающими. Не исключён и неожиданный флирт с кем-то из знакомых. Хотя сейчас вам хочется прежде всего работать и добиваться результатов, не забудьте оставить время для отдыха с близкими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы в центре внимания и производите приятное впечатление. Окружающие видят в вас мягкого, чуткого и заботливого человека. Возможно, это поможет вам расположить к себе нужных людей и продвинуться в делах. Как говорится: «Будьте искренни — даже если для этого придётся немного притвориться».

Рак (21 июня — 22 июля)

По-настоящему романтичный день. Некоторых из вас может заинтересовать человек, совсем не похожий на тех, кто обычно вас привлекает. Это может обернуться лёгким флиртом или усилить уже возникшую симпатию. Особенно заманчивой покажется и идея отправиться в путешествие.

Лев (23 июля — 22 августа)

День наполнен нежностью и романтическим настроением. Возможно, вам захочется направить эту энергию на обустройство дома: сделать его красивее и уютнее, а затем пригласить гостей, чтобы разделить с ними хорошее настроение. У некоторых знакомство через родственников может стать началом романтической истории.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы приветливы и доброжелательны со всеми. Чувство прекрасного обостряется, поэтому интерес к искусству может стать сильнее. Даже в привычной обстановке вы заметите больше красоты, чем обычно. Приятный бонус к этому дню!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Благоприятный день для финансовых переговоров и покупки красивых вещей: украшений, одежды и предметов искусства — всего, что вам так нравится. Не исключены и денежные поступления. Особенно удачно могут пройти разговоры о зарплате и других доходах, связанных с работой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Прекрасный день для романтики: Луна находится в одном из самых романтичных секторов вашего гороскопа и образует гармоничный аспект с Венерой в вашем знаке. Получается двойной эффект! Самое время устроить свидание и провести вечер с любимым человеком.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня приятно побыть дома, насладиться уединением и отдохнуть в уютной обстановке. Побалуйте себя любимым лакомством. Впрочем, для некоторых этот день может оказаться подходящим для тайного романа или загадочного свидания. Кто бы мог подумать?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваше красноречие на высоте: вы обаятельны, дипломатичны и тонко чувствуете настроение окружающих. Особенно удачным день может стать для тех, кто работает в продажах, маркетинге, преподавании или актёрской сфере. Возможен и флирт с кем-то из друзей, особенно с творческим человеком.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть шанс привлечь деньги, поэтому день хорошо подходит для финансовых обсуждений. Представьте своё предложение, попросите прибавку к зарплате или обсудите более выгодные условия. Без первого шага не будет и результата. Окружающие сегодня вами восхищаются.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Замечательный день! Луна в вашем знаке образует гармоничный аспект с Венерой, наполняя общение обаянием и делая встречи приятными для обеих сторон. Такое сочетание особенно благоприятствует романтике, дружеским встречам и весёлому времяпрепровождению.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился актёр Райан Пэйви (1984) и актёр Александр Баширов (1955).

Вы чувственны, любите удовольствия и нуждаетесь в том, чтобы любить и быть любимыми. Вам свойственны внимательность к другим и способность сопереживать. Этот год связан с учёбой и передачей знаний. Найдите время, чтобы переосмыслить свои духовные или религиозные убеждения. Обратитесь к философским идеям, которые помогут лучше понять себя и приблизиться к осмыслению собственной жизни.

Ежедневный гороскоп на среду 23 сентября 2026.