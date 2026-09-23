В Нерюнгринском районе введен режим повышенной готовности

В Нерюнгринском районе ввели режим повышенной готовности

Самая сложная ситуация с теплоснабжением сохраняется в поселке Серебряный Бор

В Нерюнгринском районе веден режим повышенной готовности после чрезвычайного происшествия на НГРЭС. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко в своем канале в «Максе».

Как информировал Терещенко, по состоянию на 23 сентября самая сложная ситуация с теплоснабжением сохраняется в поселке Серебряный Бор. За ночь температура теплоносителя снизилась на 1 градус. Ведется восстановление для запуска котлов на мазуте. По данным энергетиков, запуск планируется к полуночи.

В Нерюнгри ведется запуск водогрейной котельной, греют мазут для розжига. При запуске тепло и горячая вода поступят в город и Беркакит. Энергетики сдвинули срок запуска — предварительно до 24:00 23 сентября.

В Чульмане ночью работы прошли в графике. ЧуТЭЦ повышает температуру. В Беркаките температура на утро среды в норме.

Глава Якутии поручил рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия всех решений.

В районе задействованы все необходимые силы и средства. Основная задача — как можно быстрее восстановить устойчивую работу станции, в том числе по временной схеме.

Напомним, 22 сентября произошло возгорание на трансформаторной подстанции Нерюнгринской ГРЭС.

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