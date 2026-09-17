Вместо тротуара – проезжая часть: Нерюнгринцы рискуют попасть под колёса

Вместо тротуара – проезжая часть. Жители многоквартирного дома в Нерюнгри рискуют попасть под колёса

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков обратился к прокурору Республики Саха (Якутия) Сергею Дябкину по вопросу неожиданно возникшей «ловушки», в которой оказались жители многоквартирного дома №15/1 на проспекте Дружбы Народов в городе Нерюнгри.

В ходе работ подрядной организацией был полностью ликвидирован тротуар перед подъездами этого дома, но и после завершения работ ничего не было исправлено. Теперь при выходе из дома жильцы и гости неумолимо попадают прямо на проезжую часть, по которой движется интенсивный поток машин.

Для пожилых людей, родителей с колясками и детей это настоящая смертельная ловушка. Без тротуара люди вынуждены идти по обочине или прямо по дороге, каждое мгновение рискуя попасть под колёса. Вопрос безопасности здесь стоит остро, ведь это не глухая окраина, а оживлённая магистраль с плотным движением. Нарушены не только элементарные нормы благоустройства, но и требования безопасности дорожного движения.

Анализируя сложившуюся ситуацию, народный депутат Александр Кошуков указывает на недопустимость данного положения вещей.

«Указанные действия привели к нарушению требований безопасности дорожного движения и норм благоустройства, а именно:

— СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» — требует обустройства пешеходных дорожек с покрытием, исключающим скольжение и обеспечивающим отвод поверхностных вод, а также безопасность передвижения граждан, в том числе маломобильных групп населения.

— Подраздела 6.1 в СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» — требует обеспечить создание комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения (инвалидов, людей с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения или слуха и других) при проектировании, реконструкции и благоустройстве городских территорий, зданий и сооружений.

— Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 — включает в минимальный перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома ремонт элементов благоустройства, включая тротуары и пешеходные дорожки.

— Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) — обязывают обеспечивать содержание тротуаров в надлежащем состоянии.

Кроме того, ликвидация тротуара может затрагивать права собственников помещений многоквартирного дома, поскольку придомовая территория, на которой располагался тротуар, входит в состав общего имущества собственников (ст. 36 ЖК РФ). Уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия всех собственников помещений в доме. Соответствующее решение собственниками не принималось, согласия не давалось» — обращается Александр Кошуков к прокурору Республики Саха (Якутия).

Работы выполнялись по заказу администрации города Нерюнгри. Вопросы, поднимаемые народным депутатом, в данной ситуации абсолютно логичны. Александр Кошуков просит прокуратуру официально установить:

1. Кем и на основании какой проектной и разрешительной документации выполнялись работы по ремонту проезжей части?

2. Предусматривалось ли проектом сохранение либо обустройство тротуара перед подъездами дома № 15/1 по ул. Дружбы Народов?

3. Проводилась ли оценка соответствия проекта и выполненных работ требованиям безопасности дорожного движения, градостроительным и благо устроительным нормам?

4. Осуществлялся ли контроль за выполнением работ со стороны заказчика (администрация города) и соответствовали ли фактически выполненные работы утверждённой документации?

5. Имело ли место уменьшение размера общего имущества собственников помещений многоквартирного дома в результате расширения проезжей части за счёт придомовой территории?

После проведения прокурорской проверки по факту нарушения прав граждан и требований законодательства при проведении работ по ремонту (асфальтированию) проезжей части в районе многоквартирного дома Александр Кошуков просит прокуратуру Якутии принять меры прокурорского реагирования, в том числе по обязанию ответственных лиц устранить нарушения — восстановить тротуар в соответствии с действующими нормативами. Дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Нерюнгри и подрядной организации.

Жителям остаётся только гадать: почему подрядчик не восстановил пешеходную зону? Было ли вообще согласование с администрацией, или работы велись самоуправно? Пока же люди вынуждены каждый день рисковать жизнью, выходя из собственного дома.

На сегодняшний день Александр Кошуков получил предварительный ответ прокуратуры Якутии за подписью заместителя прокурора республики Алексея Башмакова:

«Прокуратурой Республики Саха (Якутия) по Вашему обращению в интересах жителей дома №15/1 по проспекту Дружбы народов о законодательстве в сфере обеспечения дорожного движения и норм в сфере благоустройства, организована проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно».

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков продолжает работу по данному вопросу.

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