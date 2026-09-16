«Е» или «Ё»: тест на грамотность

Афера, маневры, свёкла, новорождённый — какие слова написаны правильно?

е или ё в словах

Пройдите небольшой тест. Выбирайте варианты с нормативным произношением: знак ударения и буква «ё» помогут понять, как читать слово.

1. Как правильно назвать мошенническую затею?

А. Афе́ра

Б. Афёра

2. Как произносится слово, обозначающее военные учения или сложные перемещения?

А. Мане́вры

Б. Манёвры

3. Как правильно называется овощ, из которого готовят борщ?

А. Свекла́

Б. Свёкла

4. Как назвать ребёнка, который недавно появился на свет?

А. Новоро́жденный

Б. Новорождённый

Ответы и объяснения

1. А — афе́ра

Правильно писать и произносить «афе́ра», через «е». Вариант «афёра» — ошибка. Ударение на гласной «е» не означает, что её нужно заменять на «ё».

2. Б — манёвры

Нормативное произношение — «манёвры», с ударением на «ё». В обычном тексте можно встретить написание «маневры», но читать это слово всё равно нужно через «ё». В обычных текстах разрешено выборочное употребление «ё». Поэтому отсутствие точек в слове «маневры» само по себе не делает написание ошибочным. Но там, где без «ё» возможны двусмысленность или неправильное прочтение, её важно сохранять.

3. Б — свёкла

Правильно — «свёкла», с ударением на первый слог. Произношение «свекла́» не соответствует литературной норме.

Ударение сохраняется и в формах слова: свёклы, свёкле, свёклу.

4. Б — новорождённый

Правильно — «новорождённый», с ударением на «ё». Вариант с ударением на слоге «ро» — ошибка.

Так же произносятся формы новорождённая, новорождённые.

Так какие слова из списка написаны правильно?

Все четыре: «афера», «маневры», «свёкла», «новорождённый» — если речь об обычном тексте с выборочным употреблением «ё».

Если же в статье принято последовательно ставить точки, список нужно оформить так: афера, манёвры, свёкла, новорождённый.

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