Знай наших: Учителя покорили всероссийский пьедестал

Успех якутских учителей

11 сентября в Государственном театре танца «Казаки России» в Липецке состоялась торжественная церемония закрытия V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Заключительный этап юбилейного конкурса объединил 131 педагога из 87 регионов страны, представивших 38 языков народов России. А за 5 лет участниками конкурса представлено всего 47 языков народов России.

«Символично, что открытие конкурса совпало с праздником, который впервые отмечался в нашей стране 8 сентября, – Днем языков народов Российской Федерации. Учреждая его, президент нашей страны Владимир Путин особо подчеркнул необходимость сбережения и дальнейшего развития языков народов России. И этот праздник становится частью системной поддержки языков народов со стороны государства и защиты общего языкового пространства, основой которого является государственный русский язык», – отметил глава минпросвещения России Сергей Кравцов.

Конкурс состоялся в Год единства народов России, в Год дошкольного образования, что позволило заострить внимание на роли родных языков народов России в укреплении межнационального взаимоуважения, воспитании российского гражданского самосознания начиная с дошкольного возраста.

С 7 по 11 сентября 85 учителей и 46 воспитателей представляли свои педагогические подходы, проводили уроки и занятия с детьми, делились методическими решениями. Участники показывали, как пробудить интерес к незнакомому языку, поддержать первые речевые открытия ребенка, помочь ему почувствовать связь родного слова с историей и культурой своего народа. В программу вошли «Методическая мастерская», «Урок» для учителей и «Образовательное мероприятие с воспитанниками» для воспитателей, а также «Мастер-класс» и впервые проведенный «Просветительский практикум». Финальное испытание «Вектор развития» прошло в формате профессионального диалога с директором Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александром Реутом. Пять учителей и пять воспитателей обсудили с ним перспективы преподавания родных языков, роль педагога в формировании культурной и языковой идентичности детей и инициативы, основанные на опыте российских регионов.

Абсолютным победителем среди учителей стал Глеб Фомин, педагог родного вепсского языка из Республики Карелия. Второе место среди учителей заняла Резида Курамшина из Республики Татарстан (татарский язык), третье – Надежда Очирова из Республики Саха (Якутия, эвенский язык). Специальным призом «Учительской газеты» также отмечена Валентина Тищенко, Республика Саха (Якутия) в номинации «Слово, которое объединяет».

Глава республики поздравил педагогов с успешным выступлением и отметил, что для каждого родного языка главное — чтобы его знали, любили и передавали детям. «Именно учителя сохраняют эту живую связь поколений и помогают каждому ребенку понимать свои корни, знать историю и культуру своего народа»- подчеркнул Айсен Сергеевич.

Добавим, кафедра гуманитарного образования, а также к.филол.н., доцент Центра развития образовательной политики Николай Бугаев Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II вложили много сил, знаний и опыта в подготовке конкурсантов к заключительному этапу конкурса.

С поздравлением к педагогам обратилась директор Федерального института родных языков народов Российской Федерации Эсет Бокова: «Нам с вами удалось организовать неподдельное профессиональное единение, живой обмен опытом и лучшими практиками, которые уедут сегодня во все регионы Российской Федерации», – подчеркнула руководитель института.

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