Педагоги получили высшие государственные награды

Айсен Николаев вручил государственные награды педагогам Якутии

В этом году 25 учителей республики подготовили 30 стобалльников ЕГЭ. В День учителя глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды и премии педагогам республики. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Я вырос в учительской семье и хорошо знаю, сколько терпения, ответственности и тепла требует эта профессия. Каждый успех ученика начинается с учителя, который однажды в него поверил, помог раскрыть способности и не отступить, когда что-то не получается», — написал Николаев.

Он отметил, что в этом году 25 учителей подготовили 30 стобалльников ЕГЭ по девяти предметам. Впервые в истории республики высший балл получен по эвенкийскому языку. По словам главы Якутии, за такими результатами стоят труд педагогов, старание ребят и поддержка родителей.

Николаев подчеркнул, что хорошего учителя школьник запоминает на всю жизнь, а выпускник спустя годы возвращается к нему с благодарностью. Особенно важны наставники — сегодня более 1700 опытных педагогов помогают молодым коллегам войти в профессию.

«Награды и премии — заслуженное признание труда наших педагогов. Но самая дорогая награда для учителя — видеть, какими людьми становятся его ученики», — отметил Николаев.

Глава республики сказал, что власти будут и дальше создавать условия, чтобы в школы приходили молодые талантливые специалисты, а опыт лучших педагогов передавался новым поколениям. Он пожелал учителям крепкого здоровья, благополучия, благодарных учеников и радости от их успехов.