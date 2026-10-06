Масштабное признание: Из тундры — на международную арену

Молодой оленевод, этно-артист Гарпани Солинга представил Якутию на Международной этно-конференции Российского чарта фолк- и этно-музыки (Russian World Music Chart)

Международная этно-конференция Russian World Music Chart, собравшая в оружейной столице России – в городе Тула, ведущих фолк- и этно-музыкантов, продюсеров и экспертов из Сербии, Беларуси и десятков регионов страны, вновь подтвердила свой высокий статус. Республику Саха (Якутия) представил не просто артист, а живой символ культурного кода Севера — Гарпани Солинга, молодой оленевод из Усть-Янского района.

Его участие в творческих лабораториях конференции стало одним из самых обсуждаемых событий форума. Совместная работа с калмыцким проектом HAGRIN, карельским мультиинструменталистом Владиславом Дёминым и зарубежными гостями демонстрирует: эвенская культура органично вписывается в мировые музыкальные тренды, не теряя своей первозданной глубины.

Для якутянина Гарпани Солинга это не просто гастроли, а возможность показать, что культура малочисленных народов Севера может быть современной, технологичной и востребованной. Эти летом он выпустил первый эвенский рейв-альбом, который уже стал событием, и имеет продолжение в совместных треках с музыкантами из Сербии и Беларуси.

Артист подчеркивает: его творчество направлено на сохранение родного языка и традиций. Каждая песня — это мост между прошлым и будущим, где древние напевы предков обретают новую жизнь в современном звучании. Для него важно, чтобы эвенская культура не осталась в музеях, а жила в сердцах молодого поколения.

Гавриил Суздалов выступающий под сценическим именем Гарпани Солинга, помимо музыкальной деятельности учится в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена, Институте народов Севера. В стенах университета он постигает академические науки, изучая языки и культуру коренных народов Севера, а в родной тундре — слушает голос ветра и шаг оленя. Такое двойное существование формирует его уникальный взгляд на творчество: он не заимствует фольклор, а живет им.

Каждые каникулы для него — это возвращение к истокам в родное стойбище в Усть – Янском Арктическом районе республики. В стойбище он с малых лет на равных со взрослыми трудится, чтобы стада священных животных Севера не исчезали. Родители и сородичи передают ему знания и ценности, которые не найти в учебниках и в многолюдных городах: как уважать себя, свои истоки и природу, не беря у нее лишнего. Сама семья Суздаловых — это одна из древнейших династий оленеводов, чей опыт насчитывает не одно поколение.

Наследник династии Гавриил – Гарпани, каждый раз возвращаясь в цивилизацию и участвуя в масщтабных событиях как Международная этно-конференция Russian World Music Chart, привозит с собой не только воспоминания, но и Дух Севера, который стойко, достойно из века век встречает новые вызовы смену эпох, оставаясь в единении с природой.