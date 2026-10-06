Суд суров: Эдуард Саввинов получил 7 лет реального срока!

Якутского предпринимателя посадили на семь лет за 19 эпизодов мошенничества

Как сообщает «Эхо столицы», 2 октября в Якутске огласили приговор генеральному директору ООО «Таас» Эдуарду Саввинову, который обманывал клиентов с ремонтом квартир.

С 2023 по 2025 год мужчина заключал с горожанами договоры, изначально не собираясь выполнять работы. В результате он похитил у клиентов более 5 миллионов рублей.

Предприниматель осуждён по 11 эпизодам преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и 8 эпизодам преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Вину он не признал.

Суд приговорил Эдуарда Саввинова к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба. Приговор не вступил в законную силу.