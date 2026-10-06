И они туда же, по проторенной дорожке коррупции

❗️ Прокуратурой республики в суд направлены уголовные дела о хищении средств субсидии на сумму более 7 млн рублей

Прокурор республики Сергей Дябкин утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении бывшего руководителя коммерческой организации и трёх его подчинённых. Они обвиняются по 2 эпизодам преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, мужчина, являясь руководителем ООО «Верхневилюйский», в 2022-2023 годах получил из средств бюджета Верхневилюйского района целевые субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по производству и переработке продукции скотоводства, часть из которых им была похищена путем завышения объема заготовленного сырого молока на основании сфальсифицированных его работниками документов.

Похищенными средствами субсидии обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба превысила 7 млн рублей.

✅Уголовные дела направлены в суд. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 21 млн рублей.