Тест на грамотность: в каких словах стоят правильные ударения?
Проверьте свою речь: где ударения поставлены верно, а где допущена ошибка?
Грамотная речь — это не только отсутствие орфографических ошибок в переписке, но и точное соблюдение орфоэпических норм в разговоре. То, как мы говорим, мгновенно считывается собеседником: верные ударения звучат уверенно, убедительно и подчеркивают высокий уровень культуры и профессионализма. Однако русское ударение славится своим коварством — оно разноместное и подвижное, поэтому даже образованные люди порой произносят привычные слова с ошибками.
Проверьте, насколько уверенно вы ориентируетесь в нормах современного русского языка!
Задание
Внимательно прочитайте следующие четыре слова. Большая буква обозначает ударный гласный звук:
- килОметр
- нефтепровОд
- асиммЕтрия
- бАловать
В каких словах стоят правильные ударения?
Не торопитесь пролистывать страницу до ответов. Произнесите каждое слово вслух несколько раз, прислушайтесь к себе, вспомните правила или словарные нормы и сделайте свой выбор.
Ответы и подробный разбор
Давайте разберём каждое слово и выясним, где норма соблюдена, а где закралась ошибка.
- ✘ килОметр — неверно.
Правильно: киломЕтр.
Слова, оканчивающиеся на элемент греческого происхождения -метр (в значении единицы измерения), сохраняют ударение на последнем слоге: сантимЕтр, децимЕтр, миллимЕтр, киломЕтр. Ударение на второй слог — грубая просторечная ошибка.
- ✔ нефтепровОд — верно!
Правильно: нефтепровОд.
В сложных существительных со второй частью -провод, обозначающих систему труб или коммуникаций для транспортировки веществ, ударение падает на корень -вод: газопровОд, водопровОд, мусоропровОд, нефтепровОд.
(Единственное бытовое исключение — слово «электрОпрОвод», где при значении «электрический шнур/кабель» допустимо ударение на второй корень, однако когда речь идёт о магистральной линии, нормой остаётся «электропровОд»).
- ✔/≈ асиммЕтрия — допустимо (вариантная норма).
Историческая и строгая академическая норма (которой придерживаются большинство школьных программ и тестов ЕГЭ) требует произношения асимметрИя (по аналогии со словом симметрИя). Тем не менее авторитетные современные орфоэпические словари (включая словарь под редакцией И. Л. Резниченко и РАН под редакцией В. В. Лопатина) уже фиксируют вариант асиммЕтрия как допустимый или равноправный. Если вы выбрали это слово — современная лексикография на вашей стороне!
- ✘ бАловать — неверно.
Правильно: баловАть.
В глаголе баловать и образованных от него формах ударение никогда не падает на первый слог: баловАть, балУю, балУешь, избаловАть, баловАлся. Ударение на букву «а» в корне допустимо только в одном слове — существительном бАловень («баловень судьбы»).
Итог: безусловно верное ударение стоит в слове нефтепровОд, а вариант асиммЕтрия считается допустимым в современной норме.
Интересный факт про русский язык
Русское ударение считается одним из самых сложных в мире для иностранцев. В отличие от французского языка, где ударение всегда падает на последний слог, польского (на предпоследний) или чешского (на первый), в русском языке оно разноместное (может стоять на любой морфеме) и подвижное (может смещаться при изменении формы слова: ногА — нОгу, стенА — стЕны).
Более того, именно ударение в русском языке способно полностью изменить лексическое значение слова (зАмок — замОк, Атлас — атлАс, мУка — мукА) или его грамматическую категорию (вычитАть — действие, вЫчитать — результат). Подвижность ударения формировалась веками, поэтому лучший способ не ошибаться — заглядывать в орфоэпический словарь!
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